محمد القصير: 42 شاعراً وبرنامج فكري متخصص ضمن "الشارقة للشعر العربي"

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي، عضوِ المجلسِ الأعلى، حاكمِ الشارقة ينطلق الأحد الموافق 13 يناير فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته 17 والمستمرة حتى الثامن عشر الجاري.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أشار محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، المنسق العام لمهرجان الشارقة للشعر العربي أن المهرجان ارتأى أن يكرم شخصية عربية وأخرى محلية، حيث سيتم تكريم الشاعر محمد الشهاوي من جمهورية مصر العربية، والشاعر سيف محمد المري من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف القصير أن المهرجان يستضيف 42 شاعراً من دول عربية مختلفة، إضافة إلى أنشطة ثقافية متنوعة التي ستقام في قصر الثقافة وفي بيت الشعر والجامعة القاسمية.

وفي ختام حديثه قال مدير إدارة الشؤون الثقافية، المنسق العام لمهرجان الشارقة للشعر العربي أن هناك برنامج فكري متخصص مصاحب للمهرجان بمشاركة الشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر العربي.