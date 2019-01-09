مهرجان الأبيض والأسود مزيج من ثقافات الإنديز والأمازون

الشارقة 24 – رويترز:

احتفلت كولومبيا هذا الأسبوع بمهرجانها السنوي الأبيض والأسود، الذي يستقي فكرته من مزيج من ثقافات الإنديز والأمازون ومنطقة المحيط الهادي.

ويستمر المهرجان الذي أقيم بمدينة باستو، بجنوب غرب البلاد، ليومين، حيث يرتدي فيه المشاركون أزياء احتفالية، ويضعون على رؤوسهم العديد من أقنعة الحيوانات الضخمة، وتقدم فيه عروضاً راقصة متنوعة.

يرتدي المشاركون خلال المهرجان ملابس تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وألوان أخرى، ترمز إلى الوحدة والمساواة، وتحتفي بالتنوع العرقي والثقافي.

ويذكر أحد المشاركين، ويدعى فرانكلين ميلو، أن المهرجان يكرم الكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية، والذين نقلوا عاداتهم وديانتهم وموسيقاهم إلى أميركا الجنوبية، والتي اختلطت مع العادات والثقافة الكولومبية.

وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، مهرجان الأبيض والأسود الكولومبي، عام 2009، على قائمتها للتراث غير المادي.