الشارقة تجمع زوار "نيودلهي للكتاب" على جماليات الخط العربي

الشارقة 24:

على منصة تصدرت جناح إمارة الشارقة المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، أصطف جمهور المعرض لمتابعة أسمائهم الهندية تكتب على يد الخطاط الإماراتي خالد الجلاف بخط الثلث والديواني والنسخ، متوقفين عند جماليات شكل الحرف العربي وتقنيات رسمه بالحبر على الورق.

وحمل جمهور المعرض الذي يحتفي بإمارة الشارقة ضيف شرف دورته الـ 27، رسالة الإمارة إلى الثقافة الهندية، حيث وضعت الشارقة ضمن مشروعها الحضاري، نقل الحضارة العربية والإسلامية إلى مختلف ثقافات العالم، والتعريف بجمالياتها عبر الكلمة، واللوحة، والموسيقى، واللحن.

وسرد الجلاف عبر مشاركته في المعرض تاريخياً طويلاً من سيرة تطور الخط العربي منذ القرن الثاني الهجري إلى اليوم، إذ لم يكتفِ الجلاف في تخطيط أسماء زوار منصة مشاركته وحسب، وإنما قدّم عرضاً تفصيلاً حول تاريخ الخط وميزات كل واحد من أنواعه ومدارسه الفنية.