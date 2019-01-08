نورة الشامسي: مسارات "ربع قرن" تصقل مواهب "أطفال الشارقة"

الشارقة 24 – محمود سليم:

صرحت نورة الشامسي، رئيس قسم المبادرات وتطوير المشاريع في أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بأن أبرز الأنشطة التي نظمتها المؤسسة خلال العطلة المدرسية هي برنامج شتاء ممتع، والذي شمل مجموعة من الأنشطة والورش المبتكرة.

وأوضحت الشامسي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الأنشطة نُفذت ضمن المسارات المعتمدة لمؤسسة ربع قرن، وهي: مسار الفنون، وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب، واللغات، والرياضة.

وأشارت إلى أن أطفال الشارقة ستواصل أنشطتها المتنوعة بعد العطلة المدرسية، خلال الفترة المسائية بمجموعة من الورش والبرامج، ومن أهمها: برنامج مهندس المستقبل، وعبقري الرياضيات، وبرنامج دليل، و"توست ماستر"، وأيضاً الاستعداد للدورة الـ 16 من مجلس شورى أطفال الشارقة.