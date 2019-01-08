"أطفال الشارقة" تغادر إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية للروبوت

الشارقة 24:

غادر وفد أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الإثنين، للمشاركة في البطولة العربية للروبوت في دورتها الثانية عشرة، والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 8-10 يناير 2019، تحت رعاية وزارة التربية الكويتية، وبتنظيم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

يترأس الوفد فاطمة راشد المهيري رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق، ويضم كل من الطفل سلطان يعقوب حسن، عبد الله علي محمد، سالم أحمد حميد، مهند عيسى محمد، ترافقهم عائشة الزعابي منشط حاسب آلي في أطفال الشارقة.

تهدف هذه البطولة إلى دعم أبناء الوطن العربي وتعزيز قدراتهم في مجال استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات بين الفرق والدول العربية في مجالات العلوم الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية للموهوبين من خلال المسابقات، وتنمية مهارات المشاركين في إجراء البحث العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات.

تتناول البطولة العديد من مجالات تحديات الروبوت مثل: مسابقة تحدي الكرات، مسابقة تتبع الخط، مسابقة السومو، ومسابقة مسيرة الكويت، حيث تأتي مشاركة وفد أطفال الشارقة ضمن مجال "تتبع الخط" في فئة المبتدئين.

وأشارت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة إلى حرص أطفال الشارقة في المشاركة المستمرة في المسابقات على مستوى الدولة أو خارجها، لإتاحة الفرصة للأطفال لإبراز قدراتهم في مختلف المجالات التي يتم العمل على ترقيتها، وتحفيزهم لمزيد من التدريب والتعلم وحثهم على الاشتراك في المسابقات ونيل الجوائز والتتويج بالمراكز المتقدمة، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل المحلية والخارجية، وهو ما يدخل ضمن استراتيجية إمارة الشارقة التي تهتم بالأسرة بكاملها، وفي مقدمتها الأطفال، نواة اليوم وقادة المستقبل.

وأضافت: تقدم أطفال الشارقة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تدعم تنمية مدارك الأطفال وقدراتهم في المجالات العلمية والابتكارية، ضمن المسارات المعتمدة، حيث نعمل على تنمية هذا الاتجاه لديهم من خلال مسار العلوم والتكنولوجيا الذي يقدم النماذج الحقيقية التطبيقية للأطفال، وإذكاء التنافس الإيجابي في مجالات الإبداع.

واختتمت الكعبي حديثها متمنية النجاح والتوفيق للمشاركين، داعية إياهم إلى الحرص على التفوق، والتنافس الشريف، مع أقرانهم من مختلف الدول العربية الشقيقة.