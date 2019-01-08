"سجايا الشارقة" تأخذ منتسباتها في رحلة إلى علوم الفضاء والفلك

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لـ 19 من منتسباتها المشارِكات في برنامج الفلك سلسلة من الزيارات الميدانية والرحلات، شملت كلاً من منطقة مليحة للسياحة البيئية، وجبل جيس، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إلى جانب مركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز السديم للقبة السماوية وعلم الفلك في أبو ظبي.

وانطلقت جولة الرحلات بزيارة منطقة مليحة الأثرية، تحت عنوان رحلة خارجية لمراقبة النجوم والعمل على التلسكوبات، ثم تواصلت بزيارة جبل جيس تحت شعار "رحلة تصوير"، بهدف التعرف على مراحل القمر وأطواره، وطرق تعقبها بالعين المجردة.

وشملت الزيارات الميدانية تطبيقات عملية للمنتسبات على التلسكوبات، لمعرفة خصائص الشمس في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، تبعتها زيارة لمركز محمد بن راشد للفضاء، ثم اختتمت بزيارة مركز السديم للقبة السماوية وعلم الفلك في أبو ظبي.

وهدفت الزيارات إلى تعريف الفتيات المشارِكات على طبيعة المهام الوظيفية داخل هذه المراكز والمهارات التي تتطلبها طبيعة العمل داخل مراكز الفلك والفضاء، وأهم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها على مدار العام.

وجاءت هذه الزيارات ضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج العلمي الأكاديمي الفلكي الذي أطلقته سجايا فتيات الشارقة في سبتمبر الماضي، وتتواصل فعالياته وبرامجه التدريبية حتى ديسمبر المقبل، بمشاركة 19 فتاة، ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركات بعلوم الفضاء والظواهر الفلكية، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الأجيال الإماراتية الجديدة من استكشاف الفضاء والتمرس في علومه.