نجوم الغناء العربي يلتقون على "مسرح المجاز" في الشارقة

الشارقة 24:

كعادته في استقبال الأحداث الفنية الكبرى، وافتتاحاً للعام الميلادي الجديد 2019 يستضيف مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، في سهرات غنائيّة حيّة في الهواء الطلق، وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 1 مارس المقبل.

العندليب الأبيض ووائل جسّار

ويطلّ صاحب "حكاية كلّ عاشق" أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر على جمهوره بباقة من أجمل أغنياته التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي تتجاوز الـ 40 عاماً من الفن الجميل، فيما يلتقي الفنان اللبناني المتألق وائل جسّار-صاحب الخامة الطربية المتميزة- جمهوره مع أجمل الأغاني التي لمعت في مسيرته الفنية، مثل "غريبة الناس" و"نخبي ليه" ناهيك عن الوصلات الطربية لعمالقة الغناء العربي، وذلك يوم الجمعة 25 من يناير الجاري.

السوبر ستار ومحبوب العرب على مسرح المجاز

وسيكون جمهور المجاز على موعد مع "السوبر ستار" اللبناني الفنان راغب علامة، صاحب البصمة المتميزة على صعيد الأغنية اللبنانية والعربية، في أمسية غنائية تجمعه مع الفنان الفلسطيني، محبوب العرب، محمد عسّاف، ليقدما للجمهور جولة فنية متميزة من أجمل الأغنيات، حيث يغني راغب علامة روائعه التي باتت علامات مميزة في مسيرته الفنية مثل "قلبي عشقها"، و"نسيني الدنيا"، فيما ينتظر جمهور العسّاف أن "تعلو الكوفية الفلسطينية"، ويشدو بـ"فلي بلا ماتحكي"، يتبعها بباقة من ألمع الأغنيات التراثية الفلسطينية والخاصة له، وذلك يوم الجمعة 8 فبراير المقبل.

"شعيل" و"المنهالي" سهرة خليجية مميزة

ويحتفي مسرح المجاز ببلبل الغناء الخليجي والكويتي، الفنان نبيل شعيل، والفنان الإماراتي عيضة المنهالي، في سهرة خليجية مميزة، سيكون الجمهور فيها على موعد مع الطرب الخليجي المتميز، فمن "ما أروعك"، مروراً بـ "أنا ناطر" سيلهب شعيل مدرجات المجاز بباقة متميزة من أعماله الغنائية، فيما سيكون صاحب "مهما جرى" و"القوس قوسك"، على موعد مع جمهوره الإماراتي، يوم الجمعة 15 فبراير المقبل.

نوال الزغبي وماجد المهندس حوار الأصالة والشجن

وفي سهرة تمزج بين أصالة الصوت، وعذوبة اللحن، يقدم كلّ من الفنانين اللبنانية نوال الزغبي، والعراقي ماجد المهندس، نخبة من ألمع اغنياتهم في ليلة ساحرة تتنقّل فيها الأغنيات ما بين الماضي والحاضر، حيث ينتظر الجمهور رائعة "الليالي" وقلبي دق"، فيما تجتمع المقامات العراقية مع اللحن الخليجي المتميز في أغنيات المهندس، إذ سيكون الجمهور على موعد مع "على مودك"، و"تناديك"، وذلك يوم الجمعة 1 من مارس المقبل.

وعن هذه الحفلات، أشار طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمسرح المجاز، إلى أن إدارة المسرح حرصت على أن تفتتح العام الجديد بلوحات من الفن العربي الأصيل يقدمها نخبة من ألمع الفنانين الذين يمتلكون حضوراً وقاعدة جماهيرية واسعة في شتى أرجاء الوطن العربي، لافتاً إلى أن هذه الأمسيات الفنية تسهم في إتاحة الفرصة للجمهور بالاستمتاع بالفن الأصيل في إمارة الفن والثقافة.

وتابع الرئيس التنفيذي لمسرح المجاز:" كعادته يحتضن مسرح المجاز سنوياً باقة من الفعاليات والأمسيات الفنية لتكون نافذة أمام الجمهور التوّاق للفنون للاستمتاع بجمال اللحن وعذوبة الكلمة، وها نحن هذا العام نستضيف باقة من كبار الفنانين العرب الذين يمتلكون في تاريخهم الفني والغنائي رصيداً من الأغنيات الجميلة التي باتت تحتل مكانة كبيرة لدى الجمهور، فالأسماء المتواجدة على تنوّع مدارسهم الفنية والغنائية وأصالة تاريخهم الفني سيحضرون إلى إمارة الشارقة ويقدمون أجمل الأعمال على المسرح لتكون بمثابة رسائل سلام ومحبة من إمارة الشارقة".

يشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته لفعاليات ثقافية عالمية المستوى وحفلات موسيقية تضم فنانين ونجوماً معروفين عالمياً من داخل وخارج العالم العربي، واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة وأصالة نصري، وكذلك الفنانة الإماراتية الشابة ذات الصوت العذب بلقيس.

كما يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر platinumlist.net.