"الشارقة للفنون" تدعو المصورين الإماراتيين للمشاركة في "بينالي 14"

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون دعوة عامة للمصورين الإماراتيين من جميع الأعمار لتقديم أعمالهم سواء الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو عالية الجودة ذات الصلة بالتواريخ الشخصية والعائلية أو التاريخ الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل نواة فنية لجزء من معرض "ابحث عني فيما تراه" المقيّم من قبل كلير تانكونس، وهو أحد المعارض الثلاثة التي تقام أثناء بينالي الشارقة 14.

وسيجري إنتاج المشروع الفني بالتعاون مع شركة "نيو أورلينز إيرليفت"، وذلك في موقع طائرة مهجورة في إمارة أم القيوين في مسعى لاستكشاف مفاهيم المجتمع والثقافة والهوية الوطنية وبناء الوطن في الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم استخدام الوثائق الأرشيفية التي يتم جمعها ونسخها كمصدر إلهام للفنانين المساهمين في مشروع" نيو أورلينز إيرليفت"، وفي بعض الحالات، سيجري عرضها بشكل مباشر، بإذن من مالكيها، وذلك في موقع المشروع على شكل عروض رقمية.

ويمكن للمصورين الإماراتيين تقديم أعمالهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة sharjahart.org في موعد أقصاه 5 فبراير 2019.