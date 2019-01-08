"مكتبة ومقهى فيروز" حلماً يحاكي الثقافة بين أقداح قهوة البصرة

الشارقة 24 – رويترز:

يَحن الشاب العراقي "محمد عبد الأمير"، 29 عاماً، لذكريات الماضي الجميل، في البصرة مسقط رأس والده، ولسوريا التي ترعرع فيها، إذ تعود جذور أمه إليها، ذلك الحنين الذي ألهمه فكرة فتح أول مقهى بأسلوب ثقافي وأدبي جديد، وسط البصرة، وقد أطلق عليه اسم "فيروز" تكريماً للمطربة اللبنانية.

فبعد انتقال "محمد عبد الأمير" من سوريا إلى البصرة، في 2012، بسبب اشتداد الحرب الأهلية، في الوقت الذي أنهى دراسة الاقتصاد في الجامعة، عمل على تحقيق حلمه الذي صبا إليه من خلال دراسته بدمج ذكرياته الجميلة بصوت فيروز، وبوتقة الثقافة والأدب بالبصرة، التي كانت ملتقى العرب والفرس والأتراك والهنود واليونانيين.

ويأمل محمد في أن يتسنى لزبائنه، ومعظمهم من شبان مثقفين، أن يغوصوا في دُرر الأدب العربي، من خلال كتب مكدسة في "مكتبة ومقهى فيروز"، وهم يتناولون القهوة بأقداح مطبوع عليها صورة وجه الفنانة.

ويذكر محمد عبد الأمير، بأن فكرة دمج المكتبة والمقهى، كانت لكسب أوقات الشباب، وملئ فراغهم في ظل مشاكل البطالة ونقص الخدمات، أما اسم "فيروز"، فهو مرتبط بالأيام الجميلة الماضية، فصوتها وصورها، وحتى اسمها، قد يعيد للزبائن ذكرياتهم الرائعة بهذا المكان.

ويضيف أن ديكور المكتبة والمقهى، مرتبط ارتباط كلي بالفنانة "فيروز" بشتى النواحي، وهو قابل للبيع، حيث أن التغير المستمر في المقهى سيجعله في تجدد دائم، وعليه لن يكون روتين المكان ممل، كما أن الأقداح التي طبع عليها صورها تباع في المقهى أيضاً.