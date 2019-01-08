عرائس إقليم جوجارات يتزيّن باللونين الأحمر والذهبي في حفل زواج جماعي

الشارقة 24 – رويترز:

أُقيم حفل زفاف جماعي في إقليم جوجارات غرب الهند الأحد، لعقد قران 92 عروساً من اليتيمات على أزواجهن، وذلك مع ارتفاع تكاليف الزواج في الهند، وصعوبة تغطية تكاليف حفلات الزفاف.

مع ارتفاع تكاليف الزواج في الهند، يجد الكثير من الشبان هناك صعوبة لتغطية مصاريف حفل الزفاف، خاصة من ليس لديهم آباء يتحملون تلك النفقات.

إلا أن المجتمع المحلي المسلم بمدينة سورات في إقليم جوجارات غرب الهند اجتمع لتقديم المساعدة في حفل زفاف عدد من فتياته اللاتي نشأن في ملاجئ للأيتام، أو اللائي فقدن آباءهن في الصغر.

وأقيم حفل الزفاف الجماعي هذا يوم الأحد وشهد عقد قران 92 عريساً وعروسه.

وتزينت العرائس في زينة كاملة بأزياء تقليدية مزركشة يطغى عليها اللونان الأحمر والذهبي، ووضعت الزهور فوق رؤوسهن، وارتدين الأساور والقطع الذهبية إلى جانب رسوم الحناء على أيديهن.

أما اللون الأبيض فكان طاغياً على أزياء العرسان، مع أكاليل زهور كانوا يزينون بها رقابهم.

ويؤكد المنظمون بأن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو إقامة حفل زواج جيد لأولئك اليتيمات، كما أن استضافة عدد من الشخصيات المعروفة في المدينة خلال الحفل يعطي هؤلاء الفتيات شعوراً بأنهن لسن وحيدات وأن المجتمع يدعمهن في الزواج ليعيش العرسان فيه بكرامة.

شيخ نجمة بانو شوكت قالت إن السعادة تغمر كل شيء في المكان، وإنهن تلقين عدداً من الهدايا من بينها ملابس وأحذية، وأضافت أن من في الحفل جاءوا لتوديعهن إلى منازل أزواجهن بطريقة لطيفة وسعادة غامرة.