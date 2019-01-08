حديقة "أم الإمارات" تستضيف متاهة تعليمية وترفيهية بمساحة 30 ألف قدم

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "حديقة أم الإمارات"، عن استضافة الوجهة التعليمية والترفيهية الجديدة "ذي وندر مايز"، وهي عبارة عن متاهة متنقلة تغطي مساحة تزيد عن 30000 قدم مربع.

وتم تصميم المتاهة، في موقع "حديقة المساء" داخل الحديقة، من هيكل فولاذي قائم بذاته يستخدم 3500 متر مربع من المشمع البلاستيكي، و8000 متر من حبل البولي بروبلين شديد التحمل، و1700 متر من الأنابيب البلاستيكية، لإنشاء مسارات وممرات مختلفة ومتداخلة، يبلغ طولها 3000 متر.

وأكدت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي في حديقة "أم الإمارات"، أنه منذ افتتاح الحديقة عام 2015 يتم التركيز دائماً على إثراء تجربة الزوار وتقديم كل ما هو جديد من حيث استضافة الأحداث والاحتفالات والأنشطة المتنوعة، التي تتماشى مع رؤية الحديقة، مشيرة إلى أن "ذي وندر مايز" تقدم تحدياً عقلياً وجسدياً متميزاً مما يجعلها الوجهة الترفيهية الجديدة في إمارة أبوظبي لتناسب كافة الأعمار والمهارات والقدرات.