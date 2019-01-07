مهرجان المسرح العربي ينطلق الخميس بدار الأوبرا المصرية

الشارقة 24:

تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ينطلق في الثامنة مساء الخميس المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، مهرجان المسرح العربي في دورته11.

وتنظم المهرجان الذي يستمر حتى 16 يناير الجاري، الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وأكد إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتابع ويشرف على أدق تفاصيل الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، مشيراً إلى أنها ستكون موعداً للمسرحيين العرب ليقولوا كلمتهم في غدهم وغد أمتهم، ويرددوا مقولة صاحب السمو حاكم الشارقة في رسالته باليوم العربي للمسرح عام 2014: "لنجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية".

وأضاف عبد الله خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، مع وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، أن الدورة يشارك فيها 400 مسرحي عربي، فضلاً عن 250 مسرحياً من مصر، وتتضمن 27 عرضاً مسرحياً، بالإضافة إلى العديد من الندوات والورش والملتقيات الفكرية.

وأعرب الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، عن اعتزاز الهيئة بتدشين العشرية الثانية من دورات مهرجان المسرح العربي، من القاهرة بتعاون حيوي وفعال مع وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكذلك أعضاء اللجنة العليا.

وأضاف في "هذه الدورة أصبحنا مسلحين برؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، هذه الرؤية الحكيمة التي تتضافر مع ثقة سموه الغالية بالهيئة، التي أرادها منذ النشأة بيتاً للمسرحيين العرب وشراعاً يبحرون به إلى مرافئ الغد، وقد خطت الهيئة بدعمه، ورعايته خطوات كبيرة في شتى المجالات.

وأوضح أن العروض المشاركة تنقسم إلى ثلاثة مسارات، الأول يضم سبعة عروض هي الحادثة "مصر" من إخراج عمرو حسان، والمعجنة "مصر" تأليف سامح مهران، إخراج أحمد رجب، وتقاسيم على الحياة "العراق" من إعداد وإخراج جواد الأسدي، وجنونستان "الأردن" من تأليف وإخراج حكيم حرب، وسلالم يعقوب "الأردن" من تأليف وإخراج الحاكم مسعود، وصباح ومسا ء "المغرب" من تأليف غنام غنام، وإخراج عبد الجبار خمران، وقمرة 14 "تونس" من تأليف بوكثير دومة، وإخراج دليلة مفتاحي، وليلك ضحى "الإمارات" من تأليف وإخراج غنام غنام، ومسافر ليل "مصر" من تأليف صلاح عبدالصبور، وإخراج محمود فؤاد صدقي.

وأشار إسماعيل عبدالله إلى أن العروض المشاركة في المسار الثاني هي العروض التي تنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهى: الرحمة "الكويت" من تأليف عبد الأمير الشمخي، وإخراج فيصل العبيد، والطوق و الإسورة "مصر" من تأليف يحى الطاهر عبدالله، وإخراج ناصر عبد المنعم، والمجنون "الإمارات" من إعداد قاسم محمد، وإخراج محمد العامري، والنافذة "الأردن" من تأليف مجد حميد، وإخراج مجد القصص، وذاكرة قصيرة "تونس" من تأليف وإخراج وحيد العجمي، وشابكة "المغرب" من تأليف عبد الكريم برشيد، وإخراج أمين ناسور، وعبث "المغرب" من تأليف وإخراج إبراهيم رويبعة، ونساء بلا ملامح "الأردن" من تأليف عبد الأمير الشمخي، وإخراج إياد شطناوي.

وأكد أن الهيئة العربية للمسرح شكلت لجنة تحكيم للعروض المتنافسة في المسار الثاني مسار الجائزة"، وعمدت إلى اختيار أعضاء اللجنة من الأسماء الوازنة، كما تشترط أن لا يكون أي من الأعضاء من دولة ترشح منها أي عرض للمنافسة، من أجل الحيادية، و يتوج الفائز بالجائزة في ختام المهرجان، ويفتتح العرض الفائز الدورة الموالية من مهرجان أيام الشارقة المسرحية في مارس 2019، حيث يتسلم التكريم من يد صاحب السمو حاكم الشارقة، وتبلغ المكافأة المالية للجائزة 100 ألف درهم إماراتي، كما يحظى العمل الفائز بدعم الهيئة من خلال إشراكه بمهرجانات عربية و دولية هامة.

وأضاف الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، أن لجنة تحكيم هذا المسار تضم كلًا من عمر فطموش "الجزائر" رئيساً للجنة، وعضوية كل من الدكتور جبار خماط "العراق"، والدكتور عثمان بدوي "السودان"، والدكتورة علية الخالدي "لبنان"، وفهد ردة الحارثي "السعودية".

ويخصص المهرجان لمسرحيات المسار الثاني المتنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ندوات نقدية تطبيقية، تعقد كل ليلة بعد انتهاء العروض، ويقوم بتقديم القراءة النقدية لهذه العروض كوكبة من النقاد العرب.

ويضم المسار الثالت، 10 عروض مصرية سيتم تقديمها في عدد من المحافظات، ومنها: القاهرة، والأسكندرية، والإسماعيلية، والفيوم، وهى عروض: محطة مصر، من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسانين، وآخران في الانتظار، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج حماده شوشة، وشباك مكسور، من تأليف رشا عبد المنعم، وإخراج شادي الدالي، وأبو كبسولة، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، وجارى التحميل، من تأليف سامح عثمان، إخراج سامح الحضري، واستوديو، من تأليف و إخراج علاء الكاشف، وطائر، من تأليف محمود جمال، وإخراج عمر حسين، وإعمل نفسك ميت، من تأليف السيد فهيم، وإخراج أشرف عبد الجواد، والوحوش الزجاجية، من تأليف تنسي وليامز، وإخراج مدحت معتز، والسفير، من تأليف سلافو مروجيك، وإخراج أحمد السلاموني.

ومن جانبها أعربت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن سعادتها بعقد الدورة 11 من المهرجان على أرض مصر، مثمنة جهود الهيئة العربية للمسرح، في إثراء المسرح العربي، والدور المهم الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الثقافة العربية عموماً، والمسرح بصفة خاصة.

وأضافت عبدالدايم خلال المؤتمر الصحافي، "مصر تتشرف بإقامة هذا الحدث المسرحي العربي الكبير على أرضها، ومؤسسات الوزارة كلها مجندة لخدمة المهرجان وضيوفه، الذين سيضيئون القاهرة بإبداعاتهم".

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بالحدث الكبير ودعمها له، مؤكدة أن وضع هذه الدورة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطيها ثقلاً كبيراً، ويؤكد تقدير الرئيس لفن المسرح باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة، ويؤكد كذلك إيمانه العميق بأهمية وضرورة المسرح، لتطوير وعي الإنسان، وإكسابه المزيد من الخبرات المعرفية والجمالية.

وأضافت أن إقامة مهرجان بهذا الحجم، وفي حضور هذا العدد الكبير من المسرحيين العرب، دلالة واضحة على ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة إلى العالم أجمع بأن مصر بخير وستظل دائماً وأبداً.

من جهته قال المخرج خالد جلال، رئيس اللجنة العليا للمهرجان إن المسارح التي ستقدم عليها عروض المهرجان، تم تجهيزها بأحدث المعدات لتناسب هذا الحدث الكبير، مؤكداً أن مؤسسات وزارة الثقافة المصرية المعنية استعدت منذ عدة شهور لهذا الحدث، تحت قيادة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية.

وأضاف جلال أن المهرجان، يكرم هذه الدورة 25 فناناً، وكاتباً، وناقداً، من رموز المسرح المصري.

وأعلن المخرج غنام غنام، مسؤول النشر والإعلام بالهيئة العربية للمسرح، عن إصدار نشرة يومية في 24 صفحة لمتابعة فعاليات المهرجان، فضلًا عن إنشاء مركز صحافي لتوفير الصور والمواد الصحفية لوسائل الإعلام، وإقامة 28 مؤتمراً صحافياً لصناع العروض المشاركة في المهرجان، مشيراً إلى إصدار الهيئة 11 كتاباً عن المسرح المصري، فضلاً عن إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وغيرها من الفعاليات التي سيشهدها المهرجان على مدى أيامه السبعة.