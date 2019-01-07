سفير باكستان في نيودلهي: جناح الشارقة يمثل ثقافة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد سهيل محمود سفير باكستان لدى الهند أن جناح إمارة الشارقة في معرض نيودلهي للكتاب 2019، منبر مرموق يمثل ثقافة دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة، وتاريخها العريق، خاصة وهو منصةً رائدة لتعزيز الحوار الإنساني والحضاري بين الثقافات المختلفة وتبادل الأفكار والمعارف، وترسيخ مفهوم تقبل الآخر، فالكتاب قوة لا يستهان بها لنشر المعرفة وتعزيز الروابط الإنسانية بين الشعوب.

وأعرب سعادته عن شكره الجزيل لهيئة الشارقة للكتاب، وجميع المؤسسات المعنية على الجهود التي تبذلها لتعريف زوار المعرض بأبرز الأعمال والمؤلفات في الأدب العربي الغني.

وأضاف: خلال جولتي في أرجاء جناح الإمارة في المعرض الذي يقام تحت شعار "كتب للقراء ذوي الاحتياجات الخاصة"، أتيحت لي الفرصة للاطلاع على العديد من الأعمال القيّمة المعروضة في هذا الجناح المتميز وكان من ضمنها 20 كتاباً مصمماً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميعها حائزة على جوائز عالمية قامت بجمعها وإحضارها إلى الجناح إحدى المؤسسات الثقافية المتخصصة في دعم أدب الطفل والارتقاء به في إمارة الشارقة، وكان لي أيضاً شرف الاطلاع على مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب اطلاعي على العديد من المخطوطات والخرائط القديمة التي تجسد التراث الإماراتي العريق والتاريخ العربي الأصيل، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات المكتوبة بالخط العربي.