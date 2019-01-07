"الشارقة للتراث" يشارك بفعاليات جاذبة في "نيودلهي للكتاب"

الشارقة 24:

يسجل معهد الشارقة للتراث، حضوراً في فعاليات النسخة السابعة والعشرين لمعرض نيودلهي الدولي للكتاب، تحت شعار: "كتب للقراء ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتحل في المعرض إمارة الشارقة ضيف الشرف، إذ تأخذ الإمارة زوّار المعرض في جولة حول معالم الثقافة الإماراتية والعربية، ومشروع الشارقة الذي أسست له منذ عقود من العمل المتواصل والجهود الدؤوبة، وتنظم خلال الحدث جلسات وندوات ثقافية وتفاعلية تتناول جماليات الشعر والرواية والتراث، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين الإماراتيين.

وتتضمن مُشاركة معهد الشارقة للتراث، تشكيلة جاذبة ولافتة من الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والتراثية التي تعرّف بأسس الثقافة العربية والإماراتية، وتروي للزوّار حكاية التاريخ الثقافي والإنساني للمنطقة العربية، من خلال عروض فنية تراثية تجمع الغناء والرقصات الشعبية التي تشتهر بها دولة الإمارات، وتقدمها فرقة الشارقة الوطنية.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، حرص المعهد دوماً على المشاركة في مختلف الفعاليات والبرامج العالمية المعنية بالتراث والثقافة والمعرفة، ومن بينها معرض نيودلهي الدولي للكتاب، خصوصاً أن إمارة الشارقة تحل ضيف شرف على المعرض في نسخته السابعة والعشرين، ما يعكس مكانة المشروع الثقافي للإمارة، والجهود الكبيرة والمتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من أجل الثقافة والتراث والمعرفة والعلم، وكل ما يسهم في الارتقاء بالإنسان.

وأضاف المسلم أن المعهد يهدف من خلال هذه المشاركة إلى الترويج لجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، التي تحتل مكانة مرموقة بين الباحثين والمختصين في عالم التراث، واستطاعت خلال فترة وجيزة استقطاب الأعلام الرائدة والأقلام الواعدة في مجال التراث الثقافي، مُحَقِّقَةً إضافةً نوعيةً في مجالها بوصفها الجائزةَ الوحيدةَ في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعنى بالتراث الثقافي.

وتميزت مُشاركة المعهد من خلال جلسة بعنوان الحكايات الشعبية "أسطورة الجن" للدكتور عبد العزيز المسلم، شارك فيها مع الكاتبة الهندية سورابي خانا، وأدارت الجلسة ثريا الصابري، بالإضافة إلى تنوع المشاركة لمركز الحرف الإماراتية التابع للمعهد، حيث صناعة الدمى، وصناعة الدخون والعطور، وصناعة البراقع، والحضور اللافت للمأكولات الشعبية الإماراتية.

وتأتي جهود معهد الشارقة للتراث من أجل التعريف بالتراث الإماراتي الذي يشكل أحد أهم عناوين وملامح الهوية الوطنية والخصوصية، وحفظه وصونه ونقله للأجيال، من خلال مختلف الأنشطة التي ينفذها المعهد على مدار العام، مثل أيام الشارقة التراثية، وملتقى الشارقة الدولي للراوي، وأسابيع التراث العالمي، وغيرها من الفعاليات التي تتكامل مع الجانب المعرفي والعلمي والأكاديمي للمعهد.