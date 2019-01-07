حبيب الصايغ وخلود المعلا يعرضان جماليات القصيدة العربية بـ "نيودلهي للكتاب"

الشارقة 24:





وسط حضور كبير من المسؤولين والمثقفين الإماراتيين، نقل الشاعران د. حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والشاعرة خلود المعلا، جمهور معرض نيودلهي الدولي للكتاب، من جماليات اللغة الأردية، والهندية، والسنسكريتية، إلى جمالية القصيدة العربية المعاصرة، حيث قرأ الشاعران نماذج شعرية من تجربتهما جسدا خلالها انشغالاتهما الجمالية والفلسفية، وقدرة العربية على فتح دلالات متجددة في الشعر.

جاء ذلك خلال أمسية شعرية، أقيمت ضمن فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ 27 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث التقى الشاعران على منصة جناح الإمارة المشارك في المعرض، ليكشفا عن خصوصية تجاربهما الشعرية، ويعبران عن اتجاهات وتحولات القصيدة العربية منذ منتصف القرن الماضي إلى اليوم، والمسار الذي سلكته من القصيدة العمودية، إلى قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر.

واستهلت الشاعرة خلود المعلا الأمسية بعدد من قصائد تجربتها الأولى، حيث أظهرت انشغالاتها بتفاصيل الحياة العابرة، وقدرتها على تأمل اللحظة ومفارقاتها، وتحويلها في بناء النص الشعري إلى عوالم جمالية تطرح أسئلة الحب، والغياب، والزمن، والحياة، فقرأت من قصيدة تحت عنوان "تشابه":

كنت أعرف أنه

قد صار

شيخاً

مثل جارتنا العجوز

كنت اعلم أن

ما قد فاته

لا

لن يعود

كنت أعرف أنه

ما عاد يأبه بالسنين

أو الشتات

ولقد عرفت أنه

يوماً

سيفقد نبضه

مثلما فقدت

حفيدتها الوحيدة

جرتنا العجوز

مثلما باتت تحيك دموعها

في ليلة

وقد تقوس ظهرها

تبكي

وتنتظر للطريق

علها تلمح الطفلة

بثوب من رماد

وضفيرتين.

ومن قصيدة حملت عنوان "دونما اكتراث" قرأت المعلا:

فجر هذا العام يهمس لي

هناك أشياء لم تأتِ

كلمات لم تقل

حب لم يمر

وبدايات...

سأظل أسير

بقلب محتشد بالضوء

دونما اكتراث بصفارة الوصول.

بدوره، كشف الشاعر حبيب الصايغ عن فرادة تجربته التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود من الزمن، اختبر فيها مسار تجربته، وانتقى باشتغال جمالي قاموسه اللغوي الخاص، مؤكداً قدرة قصيدته على تجاوز الأشكال الشعرية الجاهزة، وفي الوقت نفسه المرور بها كما لو أنه حتى وهو يكتب قصيدة النثر يستفيد من القصيدة العمودية، معولاً على موسيقى الشعر الخالص، ومتانة المعمار اللغوي في حمل المضامين والمفاهيم التي يطرحها في نصه، حيث قدم فلسلفة الحب في قصيدة بعنوان "حب من طرف واحد" قال فيها:

نما الحب من طرف واحد

فأمال الهواء قليلاً

وغيّر طقس الحمائم في ليل أسرابها

لا تغني الطيور بأسبابنا

لا تغني بأسبابها

ربما حاولت أن تحدد موقعها في الكلام البعيد

فراحت تلاحقه بحبائلها وعلامات إعرابها

ربما هي تائهة بين سرين لم يهرقا بعد

الا على طرف في الحكاية

فاستجمعت قوة الشمس،

وانطلقت وهي تنبئ أهدابها بمواعيد

أهدابها

ربما لا طيور أساساً ولا ليل

من طرف واحد ينبت الحب أحلى

وهذا احتمال كئيب ولكنه منطقي

والا فكيف يراودني قدري

كلما فز حرفك فيه؟

ومن قصيدة حملت عنوان "رسم بياني لأسراب الزرافات" قرأ الصايغ:

"راكضة

تموت أشجار الورد

وهي تطارد رائحتها المذعورة الهاربة

وتموت أشجار الصباء

وهي جالسة القرفصاء

لأن ثمار الحيرة بطيئة في النضج

وعلى غير عادتها في الحياة

تمون أشجار المشمش مستعجلة

حتى لا تؤجل موت اليوم إلى الغد

وراقصة

على أصوات طبول لاذعة

لها مذاق المناطق النيئة

تموت أشجار الأناناس

وتموت أشجار الدراق

نائمة

بعد أن تعيش طوال عمرها

صاحية

في شغب الصبايا العاشقات".