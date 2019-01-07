"الشارقة للإعلام" تعرض "شريعة الذيد" الذي يصور لأول مرة باطن الأرض

الشارقة 24:

تستعد قناة الوسطى من الذيد، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، لعرض الفيلم الوثائقي "شريعة الذيد.. أسرار وحكايا" الذي يهدف للبحث في السر القديم الكامن في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة وهو شريعة الذيد، ويذاع الفيلم الوثائقي يوم الجمعة 11 يناير، عند الساعة 2 ظهراً ويعاد بثه في الساعة 6 مساءً من نفس اليوم، كما سيتم إعادة عرضه اليوم التالي في المواعيد نفسها.

ويحاول الفيلم استقصاء بدايات هذا السر التاريخي، من خلال التصوير في باطن الأرض لأول مرة لتتبع نظام شبكات الري التي تم حفرها في العصور القديمة وكيفية ربط بعضها ببعض، ويتضمن مقابلات مع المتخصصين في الآثار وكبار السن من أهالي المنطقة ممن عملوا على صيانة الشريعة في مرحلة شبابهم، ومجموعة من الشخصيات البارزة في الذيد ممن كان لهم علاقة وطيدة بشريعتها سواء من خلال عملهم الرسمي أو أبحاثهم أو حتى طفولتهم التي قضوها قريباً من أفلاج الشريعة.

كما يروي الوثائقي حكايات ارتبطت فيها الشريعة بحصن الذيد الشهير حيث كانت حينها هذه الواحة محطة التقاء القوافل العابرة من المناطق والدول المجاورة إلى أخرى مروراً بالذيد فهي المكان الأنسب للتزود بالماء والغذاء قبل مواصلة الرحلات في قوافل كانت تجوب أرض الإمارات قديماً، وهو ما شكل مدلولاً مكانياً لهذه المنطقة منذ مئات السنين.

ويعكس إنتاج وعرض هذه النوعية من الأفلام والبرامج الوثائقية، رؤية قناة الوسطى من الذيد، في تقديم محتوى ثقافي وتاريخي قيّم يتوافق مع أهداف مؤسسة الشارقة للإعلام في بث مضامين إعلاميّة هادفة، ويركز على إبراز بيئة وتراث وطبيعة حياة أبناء المنطقة لتعكس الهوية الثقافية والحضارية لها، ويعزز من مكانتها وقيمتها بين الأجيال الجديدة، ليحفظوا الإرث التاريخي لهذه الحقبة الزمنية التي عاشتها الدولة.

وتحظى المنطقة باهتمام خاص من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يوجه سموه دائماً خلال زياراته إلى مدينة الذيد -وتحديداً إلى واحة الشريعة- القائمين عليها برفد الواحة بكافة الخدمات لتطوير المنطقة والحفاظ على هويتها التراثية، وتوفير المياه والبذور للمزارع وصيانة الأفلاج القائمة، إضافة إلى توجيهات سموه للقائمين على منتزه الشريعة والتي يجري العمل فيها الآن، بتهيئة الخدمات اللازمة لتكون مزاراً للراغبين بالتعرّف على تاريخ المنطقة.

حول أهمية هذا الوثائقي قال سعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام: "تلتزم قنوات وإذاعات مؤسسة الشارقة للإعلام بدورها الأصيل تجاه ذاكرة المكان والثقافة الإماراتية، وتضع تقديم تراث الدولة وتاريخها على رأس أولوياتها المهنية، انطلاقاً من رؤية جوهرية كرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤكد أن حماية التراث ورعايته تبدآن بتوثيقه وتقديمه إلى الأجيال الجديدة، فالعلاقة السليمة مع الماضي تؤسس لرؤية واضحة حول المستقبل."

وأضاف خلف: "لا شك في أن جهود صاحب السمو في المحافظة على شريعة الذيد وحصنها ألهمتنا لإنتاج هذا الوثائقي الهام، الذي بذل الزملاء في قناة الوسطى من الذيد جهداً كبيراً فيه لتدوين الروايات الشفهية لأهالي المنطقة ممن كان لهم علاقة وطيدة بشريعة الذيد وحصنها، كما استطاعوا من خلال التقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج تقريب الصورة للمشاهد في كيفية عمل نظام الري القديم هذا وأهم معالمه وخطوط سيره."

وقال سعيد الكتبي مدير قناة الوسطى من الذيد: "إن هدفنا من إنتاج هذا الفيلم الوثائقي هو توثيق إحدى أهم الحقب الزمنية في تاريخ منطقة الذيد، حيث شكلت تلك المنطقة معبراً حيوياً للقوافل قديماً، واليوم، نحن في أمس الحاجة لإعادة إنتاج موروثنا الثقافي برؤية معاصرة تجذب الجمهور ويهمنا أن نسخر التقنيات الحديثة لإبراز معالم تاريخية أسست لحقب ومراحل من النمو الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي، إيماناً منا بأن من لا يحفظ تراثه ويصون تاريخه عاجز عن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة."

ويحكي الفيلم الوثائقي الذي يستمر على مدار 55 دقيقة، تاريخ شريعة الذيد، التي تعد أحد أهم الأفلاج في المنطقة والإمارة، وتضم نظام ري قائم على مبدأ رفع المياه من الأحواض الجوفية القريبة من الجبال، في رحلة طويلة إلى السهول الصالحة لزراعة النخيل والحبوب. كانت نظام الأفلاج التي تضمها الشريعة أحد أهم أسباب ازدهار واحة الذيد، وحتى اليوم لم يتم تحديد تاريخ إنشائها حتى اليوم مع محاولات مستمرّة من الباحثين والمؤرخين والبعثات التاريخية للقيام بذلك.

ويعرض الفيلم دور هذه المنظومة في الري ومدى أهميتها في حياة سكان البادية قديماً، حيث تبنت المجتمعات التي نشأت حول الأفلاج، نظاماً اجتماعياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفلج ذاته، وكانت أكثر المباني أهمية في تلك التجمعات السكانية، هو الحصن المقام لحماية المصدر القيم للمياه، وتم إنشاء الحصن بالقرب من النقطة التي تبرز عندها قناة الفلج، ويمكن من خلالها مراقبة الذيد وجدول المياه العابر في شبكة الأفلاج.

استغرق تصوير وثائقي "شريعة الذيد" ما يقارب العام، وأنتجه فريق عمل محترف، ليخرج بصورة تليق بهذه البقعة التي تشكل إرثاً ثقافياً وتاريخياً كبيراً لأبناء المنطقة، ويعكس أهميتها التاريخية للمجتمع الإماراتي، ويضم فريق العمل المنتج الفني أشرف علي، الكاتب والمنتج كريستوفر جورج، والمعدّ محسن خلف، والمقدِّم سعيد راشد بن فاضل الكتبي والمعلق محمد سعيد الجاري والمخرج فرانك دوبوك.