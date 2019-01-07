غولدن غلوب يُتوج "الملحمة البوهيمية" بجائزة أفضل فيلم درامي

رامي مالك الفائز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"

الشارقة 24 – رويترز:

حصل الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" على جائزة غولدن غلوب أفضل فيلم درامي في فوز غير متوقع على فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) في حين حصل فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك) على جائزة أفضل فيلم كوميدي.

وفاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) في حين فازت جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف).

وفاز الممثل كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي أو ممثل موسيقي عن دوره في فيلم "النائب" (فايس) والذي أدى فيه دور نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني.

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).

ونال المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون جائزة أفضل مخرج عن إخراجه فيلم "روما"، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن الدور الذي لعبه في فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك) في حين فازت ريجينا كينج بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك).

وحصل فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر-فيرس) على جائزة أفضل فيلم رسوم المتحركة.

وحصلت نجمة البوب ليدي غاغا على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية "ضحل" (شالو) في فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن).

وفاز مسلسل "الأميركيون" (ذي أميركانز) بجائزة أفضل مسلسل درامي في حين فاز مسلسل "على طريقة كومينسكي" (ذا كومينسكي ميثود) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.