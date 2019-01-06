"الشارقة للخدمات الإنسانية" تصدر العدد 335 من مجلة المنال

الشارقة 24:

ضمن باقة قيمة ومتنوعة من الدراسات والبحوث والمقالات، صدر عن مدينة الشارقةِ للخدمات الإنسانيةِ العدد 335 لشهر يناير 2019 من مجلةِ المنالِ الإلكترونيةِ، التي ترأس تحريرها الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة.

وفي بحوث العدد 335 من إعداد الأستاذ إلياس طباع نقرأ دراسة عن الأسس المنهجية والتربوية لرعاية الصم المبدعين في الوطن العربي، كما نقرأ بحثاً كتبه الأستاذ عادل يوسف رسلان عن أهمية تنظيم البيئة الصفية للأطفال ذوي اضطراب طيف بالتوحد.

كما نتعرف على صعوبات القراءة "Dyslexia" التي تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه الطلاب في سن المدرسة، وذلك عبر بحث أعدته الأستاذة علا محمود محمد كما نتعرف في بحث آخر من إعداد الاستاذ فوده فتوح العسكري على التواصل المعزز والبديل للأشخاص ذوي الإعاقة، أما بحث التوحد وصعوبة القدرة على التخيل والتنبؤ والتفكير والاستنتاج وطرق تنمية هذه المهارات فقد أعدته للمنال الأستاذة بسنت حسين حامد.

ونطالع في باب المنال الخاص بالثقافة والأدب عن إصدار هيئة الشارقة للمتاحف أول مجلة متخصصة، حيث تدعم مجلة "المتاحف في الشرق الأوسط ـ أفضل الممارسات الفنية والثقافية للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة"، جهود هيئة الشارقة للمتاحف في تحويل متاحفها إلى أماكن مفتوحة أمام كافة أفراد المجتمع.

ونطل من ذات الباب على عرض لكتاب الأساليب الإبداعية في تعليم طفل ما قبل المدرسة، كما نقرأ عن التوجه نحو إعلام جديد بقلم الأستاذ سعيد رمضان علي ومن ترجمة الأستاذ هاشم كاطع لازم نقرأ عن الترجمة القانونية، طبيعتها وصعوباتها.

في باب التقنيات المساندة نطالع قراءة أعدها مدير تحرير المنال الأستاذ أسامة نديم مارديني عن العلامة التجارية الدامجة، وهي الترجمة العربية التي قام بها الباحث والخبير نبيل عيد لكتاب "العلامة التجارية الدامجة: كشف الأسرار في تحقيق المعدل الأقصى العائد على الاستثمار"، لمؤلفته "ديبرا روه".

ونقرأ في هذا العدد أخبار مخيم الأمل 29 الذي نظمته من 16 ولغاية 21 ديسمبر 2018 مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار "فلنتحدث حول الإعاقة" بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي ووفدين ضيفين من الجمهورية التركية ومملكة بوتان.

وأيضاً ضمن فعاليات المنال إعلان عن قمة مرتقبة للمناصرين الذاتيين في الشارقة خلال العام القادم، تم الكشف عنه خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافته مؤخراً العاصمة اللبنانية بيروت.

كما نقرأ في العدد 335 عن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "عام 2019" في دولة الإمارات "عاماً للتسامح" يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، ويؤكد قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة، كما نقرأ عن احتفال مدرسة الوفاء لتنمية القدرات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وصلت رحلتنا في العدد الجديد إلى باب القضايا المجتمعية وضمنه نطالع بقلم الدكتور عبد المطلب السح عن نعمة حليب الأم التي لا يماثلها شيء في الدنيا كما نقرأ بقلم الاستاذ إبراهيم الشملان عن التأثير الكبير للكلمة، ونقرأ أيضاً عن أهمية الاستمتاع بالحياة لإطالة العمر كما نقرأ مادة من ترجمة الاستاذ هشام محمد كتامي عن السياحة سهلة الوصول للجميع، وفقاً للمنظور العالمي، ونقرأ في نفس الباب أيضاً عن أساسية لغة الإشارة لحقوق الأشخاص الصُّم.

وأخيراً وضمن باب وجهات نظر نقرأ عن فهم سلوك الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال التطور العاطفي الاجتماعي وهي مادة بقلم الدكتور ستيفن أيدلسون وترجمة الدكتور ياسر بن محمود الفهد، ونقراْ بقلم الأستاذة فاطمة المزروعي عن السلسلة التي تقود نحو التفوق كما نقرأ عن الأم المدربة وهي مقالة من إعداد الأستاذ السيد محمد قاسم.