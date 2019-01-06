"الإماراتي لكتب اليافعين" يُقدم أفضل الكتب العالمية لذوي الإعاقة

الشارقة 24:

يستضيف جناح إمارة الشارقة، المشارك في الدورة الـ 27 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 13 يناير الجاري، معرض "مختارات المجلس الدولي لكتب اليافعين للكتب المميزة لليافعين من ذوي الإعاقة"، الذي ينظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ضمن فعاليات الإمارة التي تحل ضيف شرف على المعرض هذا العام، وسط مشاركة ناشرين وكُتّاب من جميع أنحاء العالم.

ويضم المعرض 20 كتاباً باللغة الإنجليزية من بين الكتب التي اختارها المجلس الدولي لكتب اليافعين لعامي 2015 و2017، ضمن مشروعه "كتب اليافعين من ذوي الإعاقة"، ويسعى المجلس الإماراتي لكتب اليافعين من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة في قراءة الكتب والاستمتاع بها، وصعوبة العثور على كتاب يناسب رغباتهم بين عدد محدود من المنشورات المتاحة.

ونجح معرض "مختارات المجلس الدولي لكتب اليافعين للكتب المميزة لليافعين من ذوي الإعاقة" في استقطاب زوار معرض نيودلهي الدولي للكتاب، وتعريفهم بحاجة الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة إلى نوعية محددة من الكتب، ذات الجودة الأدبية والفنية العالية، من حيث التصميم، واللغة، والحبكة، والرسوم أو الصور، والتي تلبي احتياجاتهم الخاصة، حيث يتم توزيع دليل كتب العام 2017 على جميع زوار جناح إمارة الشارقة.

وحول هذه المشاركة أكدت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: خصصنا مشاركتنا في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2019 الذي تحل عليه الشارقة ضيف شرف، لبحث سبل تسهيل وصول الكتاب إلى أيدي الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة، الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على إصدارات وكتب تلائم أوضاعهم الخاصة، فضلاً عن قلة المعروض من هذه النوعية من الإصدارات.

وأضافت العقروبي، أن المجلس سعى من خلال تنظيم هذا إلى تعريف الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية بأفضل الكتب المخصصة لهذه الفئة، والتي أجمعت كل الفروع الوطنية للمجلس الدولي لكتب اليافعين على قيمتها وأهميتها.

وتشمل قائمة الكتب التي يضمها معرض "مختارات المجلس الدولي لكتب اليافعين للكتب المميزة لليافعين من ذوي الإعاقة، كتب ذات تنسيق خاص مثل النصوص الرمزية "Blissymbolics"، والصور الرمزية "Picture Communication Symbols"، ولغة بريل، والكتب ذات الرسومات البارزة، إلى جانب روايات أبطالها أطفال ويافعين من ذوي الإعاقة، وكتب مخصصة للكبار الذي يعانون من تأخر في النمو أو صعوبات لغوية أو صعوبات في القراءة.