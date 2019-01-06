رقصة "لاخون خول" في قائمة التراث الثقافي لليونسكو

الشارقة 24 - رويترز:

كان والد "سون ريثي" وجده، يؤديان رقصة الأقنعة، التي تعرف باسم "لاخون خول"، لكن نظام "الخمير الحمر"، الذي كان يعتبر معظم الفنون انحلالاً، حيث حظر دراستها عندما كان "سون ريثي" طفلاً، في سبعينيات القرن الماضي.

والآن يقود "سون ريثي"، 48 عاماً، آخر فرقة لرقصة "لاخون خول" التراثية، الباقية في كمبوديا، وتضم نحو 20 راقصاً ودارساً، إذ تتراوح أعمارهم بين 6 و15.

وذكر "سون ريثي"، أنه لا يريد لرقصة "لاخون خول"، أن تندثر، حيث اعتبرها تراثاً يجب أن يصل إلى جيل جديد، لتبقى.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، رقصة "لاخون خول" على قائمة التراث الثقافي، غير المادي، التابعة لها في الآونة الأخيرة، إلى جانب الطراز التايلاندي من الرقصة والذي يعرف باسم "خون".

وهناك أشكال متعددة من الرقصة في جنوب شرق آسيا، لكنها تتفق في أن الراقصين يضعون أقنعة ملونة، ويقدمون قصيدة ملحمية مكتوبة باللغة السنسكريتية، وتعرف باسم "رمايانا" وتحكي عن أمير ينقذ زوجته من عفريت، بمساعدة جيش من القرود.

لكن هذا الفن ما زال يكافح في كمبوديا ليتعافى مما ألم به، في عهد "الخمير الحمر"، حيث لقي ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص حتفهم، بين عامي 1975 و1979، ومن بينهم فنانون وراقصون وكتاب.

وأفادت وزيرة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا، فويورنج ساكونا، أن الرقصة بحاجة للحماية الفورية، وحثت الجميع على المشاركة في ذلك.