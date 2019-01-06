"الشارقة للتراث" يشارك في مهرجان "النهضة" الثقافي

الشارقة 24:

يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان النهضة التراثي الثقافي الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية، في منطقة الليسيلي، وانطلقت فعالياته الخميس الماضي، وتختتم غداً السابع من يناير الجاري، حيث تنوعت مشاركة المعهد طوال أيام المهرجان الخمسة لتقدم أنشطة وفعاليات جاذبة ومميزة، ومعارض متنوعة للأطفال والعائلات.

ويستهدف المهرجان جميع فئات المجتمع، ويهدف عموماً إلى المساهمة في استمتاع الأفراد والرغبة في اكتشاف جماليات الماضي، وتوصيل المفردات التراثية إلى الأجيال الجديدة وترسيخ ملامح الهوية الوطنية لهم، وإغناء جانب الموروث الشعبي في نفوس أفراد المجتمع.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن المعهد يحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالتراث، وتسعدنا المشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان النهضة التراثي الثقافي الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية فرع الليسيلي، تحت رعاية كريمة من قبل حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتأتي نسخته العاشرة مع إطلالة عام التسامح، وكأننا نستقبل عام التسامح من خلال مهرجان تراثي ثقافي إماراتي مميز.

وأضاف الدكتور المسلم، أن فعاليات المعهد تنوعت في المهرجان من خلال مشاركة مميزة بمعرض الحلي بـ 10 لوحات، ومشاركة بالعالم الافتراضي للقصص الخرافية الإماراتية، بالإضافة إلى عرض إصدرات المعهد، في حين قدم المعهد بيت الألعاب الشعبية فقرات متنوعة، قدمها الأطفال لعرض رقصات وألعاب شعبية لدولة الإمارات، كما كان هُناك أيضاً فقرة الحكواتي، بالإضافة إلى تشكيلة من الورش المتعلقة بالحرفيات، مثل ورشة صناعة الدمى، وورشة حرفة التلي، وحرفة السفافة، وحرفة الليخ، وورش متنوعة للأطفال، ينفذها مركز الحرف.

وأشار الدكتور المسلم إلى أهمية الاستمرار في التعريف بالتراث الإماراتي العريق، الذي يحتل مكانة مرموقة في المجتمع، ويحظى برعاية كبيرة ودعم بلا حدود من قبل القيادة الرشيدة، فهو أحد أبرز عناوين الهوية الوطنية والخصوصية، ويحمل رسالة إنسانية تجسد قيم التسامح والسلام والعراقة والأصالة بين الشعوب، كما أنه يحتل مكانة عالمية مميزة. مشيداً بتجربة الإمارات الكبيرة والإبداعية في التعريف بالتراث وحفظه وصونه ونقله للأجيال.