اجتماع "إيكروم أفريقيا"يبحث الحفاظ على التراث الثقافي

الشارقة 24:

يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2019، اجتماع تخطيطي لبرنامج إيكروم أفريقيا الجديد في مبنى الأكاديمية المصرية للفنون في روما.

وسوف يشارك في الاجتماع خمسة عشر خبيراً من 15 مؤسسة بهدف مناقشة أفضل السبل لتصميم برنامج تنفيذي لدعم الشباب وكيفية مشاركتهم في التراث ضمن القارة الأفريقية.

وأكد ويبر ندورو، المدير العام للمركز الدولي لصون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، أن الشباب هم مدراء المستقبل والمحافظون على التراث، ومن الضروري إشراك الشباب في مرحلة التخطيط للبرنامج المقترح.

وعبرت الدكتورة جيهان زكي، مديرة الأكاديمية المصرية في روما، عن ترحيب الأكاديمية المصرية باستضافة هذا الاجتماع، والتطلع قدماً لأن يشمل برنامج إيكروم الإقليمي القارة الأفريقية بأكملها.