مجلة "الناشر الأسبوعي" تواكب قضايا التأليف والقراءة

غلاف العدد الثالث من مجلة "الناشر الأسبوعي" التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب

الشارقة 24:

صدر عدد جديد من مجلة "الناشر الأسبوعي"، التي تصدرها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "جسر ثقافي من الشارقة إلى القارات"، بالتعاون مع مجلة "ببليشرز ويكلي" العريقة.

وتصدّر موضوعات العدد الثالث من المجلة التي تصدر بنسختين رقمية أسبوعية، وورقية شهرية، تقرير موسع عن احتفاء الهند بالشارقة ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2019.

وفي افتتاحية العدد "أول الكلام"، أكد سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أهمية صناعة النشر في نهضة المجتمعات، ونشر ثقافتها في العالم، وتمكينها من فتح باب الحوار مع مختلف الثقافات، فضلاً عن حفظ ذاكرة المجتمعات ونقل الفكر والإبداع والعلم.

واعتبر أن مشروع الشارقة الثقافي، الذي أسس له وقاده، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يروي حكاية نهضة معرفية، واقتصادية، وحضارية متكاملة.

وكتب علي العامري، مدير التحرير مجلة "الناشر الأسبوعي"، في زاوية "رقيم"، عن احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، التي تنطلق في 23 أبريل المقبل، وتستمر عاماً، تحت شعار "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً".