"ورشة" يستعرض التجربة الآسيوية في تصميم وتنفيذ رسوم كتب الأطفال

الشارقة 24:

نظّم برنامج "ورشة" التابع لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، ورشة عمل فنية للرسامين على هامش مشاركة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين -الجهة المنظمة للجائزة- في فعاليات اختيار الشارقة ضيف شرف الدورة 27 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 13 يناير.

واستعرضت الورشة التي قدّمتها دار "تارا للنشر" في مدينة "شيناي" الهندية خلال الفترة من 2 إلى4 يناير الجاري، التجربة الآسيوية في تصميم وتنفيذ رسوم الكتب، مقدمة أبرز الخصائص الأسلوبية في تصميم الكتب والمعايير المتبعة لطباعة رسومها.

وشارك في الورشة خمسة رسامين من أربعة دول عربية، حيث شارك من لبنان: حسان زهر الدين، وثمار حلواني، ومن سوريا شاركت الرسامة ريما كوسا، أما من مصر فشاركت الفنانة سحر عبد الله، إلى جانب الرسامة الإماراتية علياء الشامسي.

وشهد المشاركون في الورشة جلسة نقاشية حول ماهية الرسم، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان ماذا يعني تصميم الكتاب؟، تمكنوا خلالها من تقديم أفكارهم ومشاركة آرائهم حول أعمالهم التي تم إنتاجها في الماضي، ومناقشة مشاريع أعمالهم المستقبلية.

وعن هذه المشاركة قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: "نحرص من خلال جائزة اتصالات لكتاب الطفل على فتح المجال أمام الرسامين المحليين والعرب عبر برنامج ورشة للتعرف على تقنيات الرسم الخاصة المتبعة في الهند والمنطقة الآسيوية كونها تمتاز بمضامين وخيارات فنية كبيرة تسهم في إثراء معارفهم وتضيف خبرات جديدة إلى مخزونهم الإبداعي ما يسهم في تنويع المواد الفنية التي تتضمنها الكتب والانفتاح على كل ما هو جديد على صعيد رسومات الكتب وتصاميمها".

وتابعت رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: "نسعى في جائزة اتصالات لكتاب الطفل إلى فتح نافذة حوار إبداعية مع المثقفين والفنانين العالميين لإثراء التجربة المحلية والعربية في مجال صناعة كتاب الطفل العربي، وذلك خلال سلسلة من ورش العمل التي ينظمها برنامج ورشة الهادفة إلى صقل خبرات ومهارات العاملين في مجال أدب الطفل واليافعين".

وأشارت العقروبي إلى أن تعاون الجائزة مع دور نشر محلية وعالمية يسهم في إثراء المحتوى المقدم للأطفال واليافعين، مؤكدة على أن التعاون مع دار تارا بوكس للنشر يلبي تطلعات وأهداف الجائزة الرامية إلى التوسع نحو الأسواق الآسيوية والعالمية.

وقالت الكاتبة الهندية جيتا وولف، مؤسسة دار "تارا بوكس" للنشر: "نشكر المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على منحنا هذه الفرصة الثمينة، التي أتاحت لنا التفاعل مع نخبة من مختصين ومبدعين عرب لا يتسنى لنا لقاؤهم إلا في مثل هذه المناسبات".

وعبرت جيتا وولف عن أملها في أن تشكل ورشة العمل بداية لتعاون طويل الأجل بين الطرفين.

وكانت جائزة اتصالات لكتاب الطفل قد أطلقت في العام 2013 برنامج "ورشة"، الذي يعتبر أحد المشاريع الريادية الهادفة إلى التشجيع على القراءة، من خلال تسليط الضوء على أفضل أعمال المؤلفين والرسامين والناشرين، واستثمار 1.1 مليون درهم لدعم الورشة من عام 2013 حتى 2018، لإحداث قفزة نوعية في ترويج كتب الأطفال العربية.

وكانت الجائزة قد انطلقت بمبادرة كريمة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وبرعاية من شركة "اتصالات" بهدف دعم صناعة كتاب الطفل في العالم العربي، والارتقاء به، وتكريم كتب الأطفال المميزة التي تتناول مواضيع معاصرة تثري أدب الطفل، إلى جانب تحفيز الناشرين والكتاب والرسامين للإبداع في مجال نشر كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية.

وتعدّ "تارا بوكس" دار نشر مستقلة أنشأتها الكاتبة الهندية جيتا وولف عام 1994 وهي متخصصة في نشر كتب الأطفال واليافعين، حازت على العديد من الجوائز الدولية المرموقة أبرزها "جائزة أفضل دار نشر" خلال معرض لندن الدولي للكتاب عام 2014 بالإضافة إلى جائزة بولونيا لأفضل دار نشر لكتب الأطفال 2013 (لمنطقة آسيا).