عدد زوار اللوفر يكسر حاجز الـ 10 ملايين خلال 2018

الشارقة 24 - د ب أ:

استضاف متحف اللوفر بفرنسا 2ر10 مليون زائر العام الماضي، محققاً أكبر عدد له على الإطلاق.

وأعلن المتحف الذي يضم لوحات شهيرة، من بينها الموناليزا للرسام ليوناردو دافينشي، وكذلك تماثيل وتحف، أن العدد ارتفع بنسبة 25 % مقارنة بالعام السابق.

وأضاف المتحف أن انتعاش السياحة في باريس، وفي فرنسا بشكل عام، وراء هذا الارتفاع.

وارتفع عدد السياح في منطقة باريس على مدار العامين الماضيين، بعدما شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية، خلفت أكثر من 230 قتيلاً في فرنسا في عامي 2015 و2016.

وكان اللوفر أكثر ما تم زيارته في المنطقة، بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة السياحة الإقليمية، ويليه برج إيفل في المرتبة الثانية.

وكان نحو ثلاثة أرباع الزوار في 2017 الذين توافدوا على اللوفر من خارج فرنسا، وأكثر من نصفهم دون الثلاثين عاماً، بحسب المتحف.

وتبلغ قيمة تذكرة دخول اللوفر 15 يورو، أي 17 دولاراً أو 17 يورو مقابل الحجز الإلكتروني المسبق لتجنب الوقوف أمام مكتب التذاكر.