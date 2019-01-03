مثقفون إماراتيون: مشاركة الشارقة في "نيودلهي للكتاب" إطلالة جديدة على الشرق

الشارقة 24:

بمناسبة اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 27 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، أكد عدد من الكتاب والمثقفين الإماراتيين، على أهمية هذا الاختيار وما يعكسه على المشروع الثقافي للإمارة، لافتين إلى أنه نتاج جهد متواصل لأكثر من أربعة عقود وضع أساسته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.

خلود المعلا: حريصة على أن أترك بصمة في منجز الشارقة الثقافي

أكدت الشاعرة خلود المعلا، أن الشارقة منحتها الفرصة لزيارة الهند للقاء مثقفيها والوصول إليهم بشغف الباحث عن الوصل، لتترك بين أيديهم أكثر من دافع للقاء والتواصل ليس من خلال قصيدة، وحوار ومشاركة فحسب وإنما يتجسد هذا التواصل في هيئة ديوان شعر مترجم إلى اللغة الهندية، اللغة التي يتحدث بها أكثر من 100 مليون شخص في العالم، وهل أجمل من هذا الإنجاز.. فشكراً للشارقة وشكراً لكل القائمين على هذه المبادرة.

وأضافت: "سعيدة بأن أشارك في هذا الحدث ليس لأهميته فقط وإنما لأنه جزء هام من مشروع الشارقة الثقافي الأكبر والممتد بامتداد الحلم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والنابع من حرص سموه الواضح على تحقيقه، كيف لا وهو راعي الثقافة والإبداع والمبدعين وصاحب القلم الأصيل، مضيفة، أن الشارقة عودتنا الشارقة على السبق في كل ما يهم المبدع والمثقف، بإنجازات متميزة ومتواصلة وعميقة الأثر".

وتابعت: "لأن ارتباطي الشخصي والإنساني بالشارقة في أهم مراحل حياتي، ولأن الذاكرة عامرة ببصمات الشارقة فيها على المستوى الإنساني والثقافي أنا حريصة كل الحرص على أن يكون لي بصمة في هذا المنجز الثقافي الكبير والفاعل بكل ما تعنيه الكلمة والذي تأخذه الشارقة على عاتقها".

محمد حمدان بن جرش: الثقافة جزءٌ لا يتجزأ من إمارة الشارقة





وتحدث الكاتب والباحث الإماراتي محمد حمدان بن جرش، حول أهمية اختيار الشارقة ضيف شرف المعرض بقوله: "اليوم، وبعد مسيرة من العمل الثقافي أصبحت الثقافة في الشارقة جزء لا يتجزأ من كينونة المكان، ومن شخصيته التي يعرف بها محلياً وعربياً وعالمياً، وارتبطت الشارقة بالثقافة ارتباطاً عضوياً، وهو نتاج فعل تراكمي أخذ مداه في الزمان والمكان، وهو نتاج رؤية سديدة إلى الارتباط الطبيعي بين التنمية الحقيقية وبين الثقافة، وهو ما يعني بالضرورة وجود رؤية استراتيجية للثقافة رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مدار العقود الماضية كان لها الدور الحاسم في تحويل الشارقة إلى حاضنة من أهم الحواضن الثقافية في العالم.

وتوجه بن جرش بالشكر إلى هيئة الشارقة للكتاب على تواصلها ودعمها للكتاب والأدباء والمثقفين وحرصها الدائم على إبراز ما وصلت إليه الشارقة من إنجازات ثقافية واتاحة الفرصة للمبدعين ليشاركوا في المعارض الدولية الهامة مثل معرض نيودلهي الدولي للكتاب."

د. حبيب غلوم: في شارقة سلطان وجدنا ضالتنا فأنارت عقولنا

وأكد الفنان د. حبيب غلوم، أن المدينة المشرقة تزدان كل يوم بحلة نفيسة في بحر العلوم والفنون وتزداد ألقاً وتوهجاً بين سائر المدن والبلدان فهي الأمينة على أرواحنا السابحة في ملكوت الإبداع الملهمة لعقولنا المنيرة لدروبنا وهبتنا الحب وعشق الفنون فوهبناها الولاء والانتماء.. في شارقة سلطان وجدنا ضالتنا وارتوت أرواحنا فأنارت عقولنا وذهبت عيوننا للمستقبل فعقدنا العزم على المسير.. في قلب سلطان نسكن نتربع على عرش الثقافة والفنون والآداب نباهي به بين الأمم ونغبط أنفسنا على وجوده معنا أباً وصديقاً ومعلماً ومرشداً في عالم الجمال والإبداع فنحن لعلمه مريدون وعلى طريقته سائرون ومستبشرون.. نتطلع دائماً للمشاركة في أحلامه التي لا حدود لها وها نحن نرحل إلى الهند لننقل ثقافتنا وفنوننا إلى الشعب الهندي الصديق وقبلها ننقل إنسانيتنا التي تعلمناها من سلطان الثقافة والمعرفة.

ناصر الظاهري: مشاركة الشارقة إطلالة جديدة على الشرق





وصرح الأديب والإعلامي الإماراتي ناصر الظاهري، بأن هذه المشاركة مهمة للغاية، كون أرض الهند العظيمة غنية بالثقافات المتعددة والمختلفة والمنسجمة في آن، وكون المشاركة في فعاليات معرض نيودلهي للكتاب تعد تحدياً للوصول بالكتاب والإبداع العربي لمنطقة قريبة منها، وتربطنا بها صلات غلبت عليها التجارة والأعمال منذ مئات السنين في حين نُسيت الثقافة أو جاءت متأخرة أو غابت في زخم التبادل التجاري، مضيفاً، أن مشاركة هيئة الشارقة للكتاب من خلال إطلالة جديدة أخرى على الشرق القريب خطوة محمودة من كافة جوانبها، وأهمها وصول الإبداع العربي إلى معقل الثقافات واللغات والديانات والإبداع بكافة جوانبه.

سلطان العميمي: تكريم الشارقة نجاح جديد يضاف إلى نجاحات الإمارات





وأكد الباحث والروائي سلطان العميمي، أن استضافة معرض نيودلهي الدولي للكتاب إمارة الشارقة لتكون ضيفاً على المعرض تعتبر نجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية على صعيد الحضور الدولي لثقافتها، ولا شك في أن إمارة الشارقة تعتبر أحد أهم المؤثرين في الحراك الثقافي المحلي والعربي والدولي نظراً للاهتمام المباشر والكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة بقطاعات الثقافة والقراءة والكتابة.

د. حمد بن صراي: حضور الشارقة دليل على حيويّتها المتجددة في الميدان الثقافي العالَمي

وصرح د. حمد بن صراي، أستاذ التاريخ القديم في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بأن معالم الثقافة في إمارة الشارقة تتنوّع وتتعدد مشاركاتها في العالَم، دلالة على الحيويّة الثقافية التي تتمتّع بها الإمارة في ظل القيادة المباركة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: "تأتي هذه المشاركة ضمن معرض الكتاب الدولي في نيودلهي لتقدّم دليلاً جديداً على هذه الحيويّة الثقافية المتجددة التي تتمتع بها إمارة الشارقة في الميدان الثقافي العالَمي، وهي مشاركة ضرورية تثبت لعالم الناشرين والمثقّفين والكتّاب والعلماء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة جادّة الخطى في ميدان أضحى من أهم ميادين التنافس في العالم نظراً لجاذبيّته وتفاعله وتماسّه مع أصحاب الفكر والثقافة والعلم".

شيخة المطيري: الشارقة تغيّر ملامح الخارطة الكبرى للثقافة المحلية والعربية والإنسانية

من جهتها أوضحت الشاعرة شيخة المطيري، أن من يقرأ السيرة الذاتية الثقافية للشارقة يدرك أنه يقف أمام يوميات غير عادية، مؤكدة أن الإمارة تدون صباحَ مساء ما يحدث فيها من أحداث ثقافية تغير كل يوم ملامح الخارطة الكبرى للثقافة المحلية والعربية والإنسانية.

وأضافت المطيري، إن الشارقة بما تقدمه من جهود معرفية اختارتها معارض الكتاب العالمية لأن تكون ضيف شرف، تحل بكامل بهائها الثقافي وتدهش العالم، بداية من باريس ثم ساو باولو والآن في نيودلهي، محطات يعبر من خلالها المثقف الحاضر لهذه المعارض ليسمع الصوت النقي للثقافة ويشاهد فخر الإبداع من حيث الاهتمام بالكاتب والكتاب، إلى الهند يشد المثقفون رحالهم ليتذوقوا نكهة ثقافية أخرى، ويسترجعون معاً ذاكرة العلاقات الثقافية بين البلدين، يمتطون صهوة الحديث عن الشعر، ويُسيِّرون قوافل الكلام عن أدب الرحلة، ويطرقون أحاديث ثقافية أخرى، فيحدث ذلك التلاقي المعرفي، فهنيئاً لمن كان في هذا الركب.

د. طلال الجنيبي: الشارقة عنوان الثقافة العربية الأبرز

واعتبر الشاعر د. طلال الجنيبي أن مشاركة الشارقة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب كضيف شرف تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات الثقافية للإمارة الباسمة، وأوضح أن ما قدمته الشارقة من إضافة للثقافة الإماراتية أكبر من أن تحيط به هذه المقالات والقراءات الصحافية، ولكن يكفي إمارة الشارقة فخراً أنها أصبحت عنوان الثقافة العربية الأبرز بلا جدال وأصبح سلطانها سلطان الثقافة والفكر والإبداع بالنظر إلى حجم المساهمات والعطاءات التي قدمتها خدمة للثقافة والفكر والإبداع بكل إخلاص وتفان.

عبد الله الشحي: الشارقة ترسخ جذور الروح العربية الأصيلة بقيمها وحبها للعلم

وأكد الشاعر عبد الله الهدية الشحي، أن الشارقة سمو الثقافة الإماراتية والعربية والعالمية وسيدة الفكر الوسطي الرزين وأميرة الكتاب ومسيرة مواكب النشر العالم، وهي مصدر التنوير في معارض الكتاب المحلية والعالمية، صاحبة المعرض الأهم والأكثر انتشاراً وحضوراً.

وأضاف: "في الإمارة نشأ أول معرض الكتاب على المستوى الإماراتي، وتحولت إلى حاضنة للمعارض العالمية، وأصبحت ضيف شرف العديد من معارض الكتاب الدولية، فهي التي ترسخ جذور الروح العربية الأصيلة بقيمها وحبها للعلم وهي التي تتجلى بحراكها الباحثة عن كل مفيد".

وتابع: "الشارقة اليوم في معرض نيودلهي للكتاب تشد أواصر الترابط الفكري والثقافي بين الهند والإمارات وتعزز قيم التسامح بين الشعبين الضاربة جذور شراكتهما الإنسانية في أعماق التاريخ".