سلطان الكتبي: "ملتقى مليحة" يبرز للأجيال قيمة وتاريخ المنطقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أشار سعادة سلطان بن علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، إلى أن المنطقة تشهد اهتمام لافت من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو ما انعكس على واقع المنطقة لتحظى بشتى سبل العيش الرغيد.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن برنامج ملتقى مليحة الثقافي الثاني، أن هذا الاهتمام من صاحب السمو الحاكم ينبع من حرص سموه دائم على تطوير المناطق وتلبية تطلعات الأهالي.

وتابع أن المنطقة تمتلك العديد من المقومات التي جعلتها في بؤرة اهتمام القيادة الرشيدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تاريخها الممتد لقرون بعيدة، وقيمتها الأثرية حيث تحفل بالعديد من الشواهد التي براهن على استيطانها منذ أزمنة بعيدة.

وعن ملتقى مليحة الثقافي في دورته الثانية، والذي تنظمه دائرة الثقافة في 10 يناير الجاري، أكد الكتبي أنه أحد الفعاليات الهامة التي تبرز للأجيال قيمة وموروث المنطقة العريقة، فضلا عن تعزيز التواصل والترابط المجتمعي.

وأشاد رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، بجهود دائرة الثقافة وفعالياتها التي ترتقي بالذائقة من خلال أطياف الفن الراقي الذي تقدمه للجمهور عبر برامجها الثقافية التي طالت شتى مدن ومناطق الإمارة.

وفي الختام عبر عن توقعاته أن تشهد النسخة الثانية للملتقى نجاحاً كبيراً، في ظل ما أعلنته دائرة الثقافة من برنامج حافل بمختلف الفنون الدرامية والمسرحية والفلكلورية والشعرية.