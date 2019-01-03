دائرة الثقافة: انطلاق فعاليات "ملتقى مليحة" 10 يناير

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





عقدت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، الخميس، مؤتمراً صحافياً، أعلنت خلاله عن برنامح ملتقى مليحة الثقافي في دورته الثانية، والتي تنطلق 10 يناير، بمنطقة جبل مليحة في المنطقة الوسطى.

حضر وقائع المؤتمر سعادة سلطان بن علي الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وعوض بن سعيد الكتبي نائب مدير بلدية مليحة وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، فضلاً عن عدد من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة وموظفي وموظفات الدائرة بالمنطقة الشرقية وموظفي بلدية مليحة.

في مستهل المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس البلدي لمنطقة مليحة، تحدث محمد السويجي عن البرامج الثقافية للدائرة في العام الجديد، والتي تبدأ بملتقى مليحة الثقافي، لافتاً إلى حرص الدائرة على تقديم كل ما هو مفيد للمجتمع من برامج هادفة لنشر الوعي والمعرفة وتقديم الفنون الراقية، علاوة على دورها في تعزيز التواصل والترابط الاجتماعي.

من جانبه قال سعادة سلطان الخاصوني، أن دائرة الثقافة وبما تقدم لجمهور مليحة ومختلف مدن المنطقتين الشرقية والوسطى من برامج هادفة، إنما هي تترجم من خلال هذه الفعاليات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وتعكس مشروعه الثقافي.

وتوجه عوض الكتبي نائب مدير بلدية مليحة بالشكر لدائرة الثقافة، على ما تبذله من جهود لتعزيز الحراك الثقافي والتلاحم الاجتماعي في كافة مدن وبرامج الإمارة.

عن فعاليات الملتقى، تحدث الكاتب حميد فارس مؤلف أوبريت "صهيل الخيل" عن فكرة الأوبريت الذي يعد الفعالية الرئيسة لملتقى مليحة الثقافي في دورته الثانية، لافتاً أن الأوبريت يركز على إبراز الطابع البدوي، في إطار درامي يتناول التضاد بين الحب والحرب برسالة تخدم المجتمع وتبنى عليها أجيال المستقبل، مفادها حتمية انتصار الحب والتسامح.

أما مخرج الأوبريت، مبارك ماشي، فقد تحدث عن التطور التقني في إخراج العمل، حيث يتميز بنقلة نوعية في الديكور والإضاءة وغيرها من عناصر السينوغرافيا، منوهاً أن الأوبريت الذي يشارك به نخبة من نجوم الفن الإماراتي، سيتخلله ملاحم شعرية عن حياة البداوة.

مريم عتيق مسؤولة التخطيط البرامجي بدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، أكدت أن الملتقى سيتضمن فلكلور شعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومعرض فني بعنوان "من الطبيعة وإلى الطبيعة" للفنان التشكيلي الدكتور محمد يوسف، إضافةً إلى أوبريت صهيل الخيل.