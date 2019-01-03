محمد السويجي: "ملتقى مليحة" يرسخ قيم المحبة في عام التسامح

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أكد محمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، أن الدائرة بصدد إطلاق باقة فعالياتها للعام الجديد في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن برنامج الدائرة يبدأ في العاشر من يناير الجاري بمنطقة مليحة، حيث تنطلق فعاليات الدورة الثانية لملتقى مليحة الثقافي.

وأشار إلى أن شهر فبرير سيكون موعد انطلاق مهرجان أيام وادي الحلو للشلة الشعبية، على أن ينّظم مهرجان خورفكان الثقافي في شهر مارس، لتتوالى بعد ذلك فعاليات ومهرجانات الدائرة في باقي المدن والمناطق.

وعن ملتقى مليحة الثقافي، صرح بأن الدورة الثانية تحفل بالعديد من الفعاليات التي تقام ليوم واحد في جبل مليحة، لافتاً إلى رسائل عدة يهدف لها المهرجان، لعل أبرزها ما يؤكد عليه أوبريت بعنوان "صهيل الخيل".

وأضاف أن الأوبريت الذي يتضمن مشاركة مميزة لعدد من نجوم الفن في الدولة، يبحث فكرة التضاد بين الحب والحرب، ويبعث برسالة مفادها أن قيم المحبة والتآلف لابد لها أن تنتصر على نزعات العنف والكراهية، وهو ما ينسجم مع إعلان الدولة عام 2019 عاماً للتسامح.