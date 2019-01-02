هواة الرسم يحولون مصنعاً مهجوراً بكلباء إلى ساحة للإبداع

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ما بين محترف وهاوٍ، يقصد عدد من الشباب من محبي فنون الرسم بمدينة كلباء، مصنعاً قديماً ضمن المباني المهجورة على أطرافها، ليتنافسوا من خلاله على تجسيد مواهبهم الفنية التي لفتت أنظار شريحة واسعة من أهالي المدينة.

قصة بدأت بخطوة للرسامة أمينة حسن، من أهالي كلباء، والتي كانت أول من نثر ألوان الفن على جدران المصنع الخراسانية، ليقتفي أثرها عدد من الفتيات والسيدات، ومن ثم تتسع الدائرة لتشمل عدداً من الشباب أيضاً.

وتؤكد أمينة حسن، أن مصنع الثلج القديم قبالة محمية القرم، كان يلفت انتباهها في كل مرة تعبر الطريق إلى جواره، فطرأت فكرة على بالها، وهي أن تستغل المصنع في خلق جداريات ملونة، تكسر بها ظلمة المبنى المهجور.

وشرعت أمينة في صنع لوحات تعبيرية بسيطة ومصغرة في البداية، تبعث من خلالها برسائل ضمنية تارة، ومباشرة تارة أخرى، بغية سحب الأقدام لتتردد على المكان، الذي تراه مظلوماً، بائساً على حد وصفها.

ونجحت خطتها وبدأت لوحاتها تستقطب الزوار شيئاً فشيئاً لمشاهدة لوحات الرسامة المجهولة، فلم تكن أمينة في البدايات تترك أي إشارة تكشف عن هويتها، وهي خطوة شجعت الرسامة عائشة المراشدة على خوض التجربة بدورها، ليكبر الحلم ويزداد الإقبال، من الرسامين ومحبي الفن، بالتوازي مع العوام.

ورويداً رويداً، زاد عدد الرسامين ليتراوح بين 5 إلى 7 من الذكور والإناث، وتعددت اللوحات بأطيافها ما بين الرسم التقليدي بالفرشاة أو الزيوت، و"الاستنسل"، و"الجرافيتي"؛ وبعد تنامي الإقبال والثناء على ما بات مرسماً مفتوحاً، كشف أصحاب العمل عن أنفسهم وبات معلوماً من يقدم هذا الفن المجاني على قارعة الطريق، ليستعيد المصنع المهجور الحياة مجدداً بعد سبات طويل.

وهكذا نجح محبو الفن في تحقيق هدفهم، بتحويل المكان إلى معلم من معالم كلباء، وتتوالى رسائلهم من خلال أعمالهم الفنية والتي تعبر عن الفن الراقي، والترويج لمفاهيم المحبة والسلام والولاء للوطن وقادته، وغيرها من رسائل تتجلى من خلال الصور.

ويطمح المشاركون في هذا العمل المميز، بأن يحظى المصنع برعاية واهتمام من قبل الدوائر المعنية، آملين أن يتحول لمؤسسة حاضنة لفنون الرسم ومحبيه يوماً ما.