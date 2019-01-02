"الفجيرة الثقافية" تحتفي بإنجازات محمد بن حمد الشرقي

الشارقة 24:





تزامناً مع الذكرى الـ 12 لتولي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ولاية العهد في الإمارة، تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ندوة بعنوان "محمد بن حمد الشرقي.. 12 عاماً من الريادة والعطاء"، وذلك يوم الأحد المقبل في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وتتضمن الندوة أربعة محاور هي: التنمية، التعليم والثقافة، الشباب، والرياضة، ويشارك فيها معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والمستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وحصة الفلاسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في حكومة الفجيرة.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في تصريح صحافي، إن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة؛ قائد ملهم، يتمتع بروح الشباب والإرادة الوطنية المخلصة لخدمة الوطن والمواطنين، وهو يعمل بكل جهد من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة عموماً وإمارة الفجيرة خصوصاً، مستلهماً من فكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي أسس مدرسة متكاملة من الحكمة والقيادة والعطاء، وجعل دولة الامارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التطور والتقدم والازدهار.

وأوضح الظنحاني أن الجمعية تقيم معرضاً فنياً على هامش الندوة؛ يحتوي على مجموعة من الصور واللوحات الفنية التي تعبر عن شخصية سمو ولي عهد الفجيرة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.