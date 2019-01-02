حدائق المنتزه بالشارقة تفتح أبوابها في أجواء من الترفيه

الشارقة 24:





افتتحت حدائق المنتزه، الوجهة الترفيهية في إمارة الشارقة، أبوابها مؤخراً، بعد إعادة تطويرها بالكامل، لتقدم للزوار مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتناسب مع مختلف أفراد الأسرة، ضمن حديقتيها "جزيرة الأساطير" و"مملكة اللؤلؤ".

وشهد حفل الافتتاح، سلسلة من الفعاليات والعروض البهلوانية التي توزعت بين ردهات حدائق المنتزه، وحظيت بإقبال مميز من مقيمي إمارة الشارقة وزوارها، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية التي زينت سماء الشارقة وأعلنت عن الافتتاح الرسمي لحديقة المنتزه.

وأكد خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه أن افتتاح حدائق المنتزه بالحلة الجديدة، يشكل إضافة نوعية إلى الخيارات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، حيث حرص المنتزه في مجمل ما يقدمه من فعاليات وما يوفره من ألعاب، يخدم القطاع السياحي والترفيهي في الإمارة، ويحقق التكامل مع غيره من المراكز والوجهات الترفيهية.

وأضاف القصير أن حدائق المنتزه اختارت أن تكون وجهة لمختلف الفئات العمرية، وأن توفر بيئة آمنة وفريدة للمتعة والترفيه والتشويق وفق أعلى مستويات الأمان.

وقال "عملنا على تعزيز مهارات الكوادر المساعدة، ووفرنا مختلف وسائل الحماية والسلامة لرواد المنتزه من الكبار والصغار، إلى جانب ذلك استحدثنا هوية جديدة للألعاب تنقل الزوار إلى مختلف حضارات العالم من خلال رحلة ممتعة في الألعاب يعيشون فيها طقوس الحياة الأوربية وتقاليد الحياة الصينية، ويستعيدون تاريخ الأساطير اليونانية وغيرها من ثقافات العالم".

وتمنح حدائق المنتزه التي تشكل إضافة مميزة للوجهات السياحية والترفيهية والعائلية في إمارة الشارقة زوارها تجربة ممتعة وشيقة، وسط أجواء تحيطها الطبيعة الخلابة والهادئة، وبموقع استراتيجي مميز يقع بالقرب من جزيرة العلم على بحيرة خالد، ومقابل السوق المركزي، هو ما أكسبها رونقاً سياحياً مختلفاً، يسهل الوصول إليها من مختلف إمارات الدولة.

وتسرد الحديقة الترفيهية عبر 26 لعبة تحتضنها "جزيرة الأساطير"، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية، مجموعة من الحكايات الخيالية والأساطير، المستوحاة من تسع دول منها، إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والصين وهولندا، حيث يسافر زوار الجزيرة عبر الزمن ليشاركوا هرقل مغامراته اليونانية الشهيرة في القرون الوسطى، ويواجهوا وحش بحيرة لوخ نيس، أو أن ينضموا ليكونوا جزءاً من كرنفال إسباني مشوق، ويعيشوا أجمل المغامرات ضمن مجموعة مميزة من الألعاب.

وفي الحديقة المائية يخوض الزوار رحلة لاستكشاف أسرار "مملكة اللؤلؤ"، وهي قصة "الأميرة لؤلؤة" التي تخوض مغامرات شيقة لإيجاد "لؤلؤة المعرفة"، عبر 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً يناسب كل الأعمار.