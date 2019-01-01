مهرجان الظفرة يختتم فعالياته بنجاح

الشارقة 24 – وام:

اختتمت يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الظفرة، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وسط مشاركة خليجية وعربية لافتة، وحضور 100 ألف زائر هذا العام.

واستقبل المهرجان، عاماً جديداً ملأ المدينة بالفرح والبهجة والسعادة، في بوابة صحراء الربع الخالي، واختتم 2018 بإنجازاته ونجاحاته التي عززت قيمة الموروث الشعبي والتراث الإماراتي الأصيل، في نفوس جميع الزوار من إماراتيين وخليجيين وعرب وأجانب، ليظل التراث الإماراتي محفوظاً في عيون وقلوب أبنائه ومحبيه.

وأعلن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثي بأبوظبي، أن النجاح الكبير للمهرجان الذي انطلق في 17 ديسمبر 2018، يعود إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالموروث الشعبي والتراث والثقافة والرعاية الكريمة للمهرجان، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأكد معاليه، أن أبناء الإمارات يسيرون بخطى واثقة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، ويستلهمون من فكره المستنير والقيم المحمودة التي غرسها في قلوب وعقول أبنائه، حيث أكد أبناء الإمارات من خلال مشاركتهم في تنظيم مهرجان الظفرة على ترسيخ معاني الولاء والوفاء للقيادة والوطن، والاعتزاز بتاريخ الإمارات وقيم شعبه وهويته التراثية.

من جهته، أعلن عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، أن رعاية القيادة الرشيدة ودعمها لـ"مهرجان الظفرة" هي جزء من عملية التعريف بالمناطق التراثية والموروث الشعبي والتراث الإماراتي في المدينة التي كانت بمثابة المهد الذي انطلقت منه إنجازات الدولة المعاصرة، فيما سيظل التراث شاهداً على مراحل مهمة في تاريخ الإمارات.