"الشارقة للنشر" تُعرّف الناشرين الهنود بالفرص الاستثمارية في الإمارات

الشارقة 24:

تشارك مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة الأولى بالنشر والطباعة في العالم، في الدورة الـ48 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، خلال الفترة 5-13 يناير الجاري، بمشاركة ناشرين وكُتّاب من جميع أنحاء العالم.

ويُعتبر معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الأقدم في الهند، بعد معرض كولكاتا، والذي كرّم إمارة الشارقة لتحل كضيف شرف على المعرض.

وتستعد مدينة الشارقة للنشر، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، لعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الناشرين الهنود، وكل العاملين في قطاع النشر في جمهورية الهند، والمجتمع التجاري في شبه القارة، بهدف جذب المزيد من المستثمرين الهنود إلى إمارة الشارقة بشكل خاص، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، من الراغبين في الاستفادة من الفرص الكبيرة، التي تقدمها لهم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

ويساهم موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي، وبيئة العمل الفريدة، والميزات التجارية الأخرى، كإطلاق مدينة الشارقة للنشر الرخصة التجارية المزدوجة، والتي تتيح للمستثمرين في مدينة الشارقة للنشر، بمزاولة نشاطهم التجاري محلياً، خارج المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، والحضور الهندي في المشهد الثقافي الخليجي، بما يُسهل تواصل الناشرين الهنود، مع جمهور القراء، من الجاليات الهندية الموجودة، في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، أن العلاقات الإماراتية-الهندية تتسم بالعمق والمتانة، فهي علاقات أزلية وقديمة قدم تاريخ المنطقة، فتبادل المنافع بين الشعبين سبق قيام دولة الاتحاد في 1971، وأشار إلى أن العلاقات ركزت في البدايات على الجوانب التجارية، قبل أن تتوسع، وتشمل كل القطاعات الحيوية، بما فيها التبادل الثقافي والمعرفي، والذي وصل اليوم إلى أعلى قممه.

وأضاف سالم، أن الهند تُصنف عالمياً ضمن الأسواق الأكثر نمواً في مجال الكتب، فهي سادس أكبر بلد ناشر للكتاب في العالم، وثالث أكبر ناشر باللغة الإنجليزية، بعد المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ولفت إلى أن هناك أكثر من 160 ألف ناشر في الهند، ينشرون سنوياً أكثر من 80 ألف عنوان جديد، بـ 24 لغة منطوقة داخل الهند.

وأوضح أن المدينة تتطلع من خلال مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، إلى تعريف الناشرين الهنود بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفرها مدينة الشارقة للنشر، وجذبهم إلى سوق النشر الإماراتي الذي يشهد هو الآخر تنامياً كبيراً.