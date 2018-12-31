جدارية لـ "إنكمان" تزين قلب الشارقة

الشارقة 24:

ضمن مبادرة مركز مرايا للفنون لفن الشارع "جدارية"، وبالتعاون مع مهرجان الفنون الإسلامية، يتم تقديم جدارية جديدة لتأخذ موقعها في قلب الشارقة، بتنفيذ الفنان والمصمم الجرافيكي "إنكمان".

تزين الجدارية الجديدة قلب الشارقة، وبالتحديد في منطقة المجرة على البناية المقابلة لمسجد المغفرة، بالقرب من الغرفة الماطرة في الشارقة، حيث بدأ الفنان إنكمان العمل عليها في أواخر شهر ديسمبر 2018 ويتوقع الانتهاء منها في الثالث من يناير 2019.

ويدور موضوع العمل الفني في الجدارية حول أبيات شعرية مقدمة من الشاعرة منيرة سبت في مهرجان الشعر العربي 2012 لتعبر بها عن حبها لإمارة الشارقة والتي هي: "شارقة مثل شمس مشرقة في حضور، صحصح النور منها والسنا شلها، بارقة مثل نجمة في سماها تثور".

وعن عمله على الجدارية الحديثة في قلب الشارقة، قال الفنان إنكمان: "هذه الجدارية هي عبارة عن مرآة تعكس جمال وروح الشارقة الطيبة وعفوية أهلها وكرمهم.. فالأخلاق هي واحدة من الموضوعات التي أعمل عليها، لأنها تجعل منا بشراً".

ويعتمد الفنان إنكمان في أعماله على المساحة البصرية التي تقوم على الخط والأشكال الهندسية، في مسعاه لتقديم تركيبات جريئة، مستخدماً القماش والجدران كوسيلة لتنفيذ الأعمال.