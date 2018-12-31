"أطفال الشارقة" تنظم برنامج "مهندس المستقبل"

الشارقة 24:

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، برنامج "مهندس المستقبل"، الذي أقيم في مركز الطفل بحلوان في الفترة من أكتوبر، وحتى ديسمبر 2018.

حيث خضع المشاركون إلى العديد من التدريبات العملية المتخصصة للتعريف بأساسيات علوم الهندسة وأنواعها، وكيفية الرسم الهندسي والتصميم الداخلي والخارجي للمباني، والرسم باستخدام برنامج "سكتش أب" لرسم المشاريع التقنية ثنائية الأبعاد وتحويلها إلى ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى كيِفية بناء و تركيب المجسمات الهندسية، كما قام المشاركون بزيارات ميدانية إلى كلية الهندسة بجامعة الشارقة والمعامل المركزية التابعة لها، للتعرف على الأسس التقنية لتنفيذ المشاريع الهندسية، وتطبيق المهارات التي اكتسبوها في الجانب النظري للبرنامج.

وفي ختام البرنامج قام المشاركون بتصميم، وتنفيذ العديد من المشاريع الهندسية المصغرة التي تحاكي المعالم المختلفة كالأبنية والمساجد والمرافق العامة.

وقد صرحت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة بأن أطفال الشارقة تسعى إلى طرح العديد من البرامج المهنية والتطبيقية للأطفال، وتدريبهم عملياً عليها لتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تنمي مواهبهم وخبراتهم في مختلف العلوم وتسهم في تنمية تفكيرهم المستقبلي، وإعداد الجيل المقبل لمستقبل مهني واعد.

وأضافت أن برنامج مهندس المستقبل يعد من البرنامج المستحدثة والرائدة في أطفال الشارقة، حيث انطلق في العام 2017، بهدف توفير منصة تثقيفية وتعليمية مميزة للأطفال وصقل مهاراتهم وميولهم وتعريفهم بأسس هذه المهنة وقواعدها وأنواعها بطرق بسيطة وسهلة.