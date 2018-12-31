بعثة أثرية مصرية تعثر على توابيت فخارية ترجع للعصر الروماني

الشارقة 24 – أونا:

أعلنت وزارة الآثار المصرية، يوم الأحد، العثور على مجموعة من التوابيت الفخارية ذات اللون الأحمر والأسطوانية الشكل، في مدينة دمياط شمال شرق القاهرة، ترجع للعصر الروماني .

وأكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان، أن بعض التوابيت المكتشفة عليها صور معالم الوجه واضحة من الأنف والفم، والبعض الآخر نقش عليه خطوط غائرة، وبعض الأشكال الهندسية.

وأشار وزيري، إلى أن التوابيت التي اكتشفتها البعثة الأثرية لوزارة الآثار المصرية، العاملة بموقع آثار تل الدير بمدينة دمياط، تحتوي على بقايا لبعض الدفنات التي تميزت بوجود الكارتوناج، وهي عبارة عن طبقة الجص الأبيض، كان يتم وضعها على بعض أجزاء من جسد المتوفي بعد لفه بالكتان .

من جانبها، أعلنت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري بمصر، أن البعثة عثرت أيضاً، على العديد من بقايا الأواني الفخارية والتمائم التي يبلغ عددها أكثر من 700 تميمة متنوعة الأشكال والخامات، بالإضافة إلى مجموعة من الجعارين مختلفة الأحجام، والعديد من الرقائق الذهبية المختلفة، وخمسة خواتم ذهبية.