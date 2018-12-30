"قصر الثقافة" ينظم محاضرة "فن الإسلام الأول"

الشارقة 24:

نظمت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، في قصر الثقافة في الشارقة، محاضرة تحت عنوان "كيف أصبح الخط العربي هو فن الإسلام الأول"، للفنان المصري أحمد مصطفى، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية "أفق"، بحضور عدد واسع من الخطاطين والفنانين المشاركين في المهرجان.

وجّه د. مصطفى بدايةً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يوليه من اهتمامٍ بالغٍ في الفنون، وبخاصّة فن الخط العربي، وأعرب عن سعادته فيما يخصّ استضافته في مهرجان الفنون الإسلامية.

وتناولت المحاضرة الحديث حول نشأة الخط العربي، واستعرض الفنان المصري شكل الحرف العربي في بداية الإسلام، وصفحة من القرآن الكريم مكتوبة بالخط الكوفي، كما أبرز عدداً من الأعمال الخطية لمحمد بن الحسن الطيبي، وابن بواب، موضحاً مدى أهمية تجربتهما، لا سيما ابن بواب في خط المحقق.

وأشار إلى أن وعي الخطاط وعي كوني في الدرجة الأولى، في حين أوضح البعد الثاني للحرف، مبيناً أن أصله نقطة، واستشهد في ذلك بحديثٍ نبوي شريف.

وعرج مصطفى للحديث عن القلم في قوله، إذا أخذنا في الاعتبار تلك الأهمية الموكولة بدور ومكانة القلم، فإن السؤال الي سيبرز هو: كيف يمكن التعرف على الزاوية المثلى التي يقطّ عليها سن القلم، لكي يصبح بمثابة أداة متكافئة لتحقيق الإظهار النموذجي لأشكال الحروف العربية في الخط المنسوب".

وأشار إلى أن القلم مصمم ليخلع على نظام الكتابة المنسوبة أمثل تعبير ممكن، فيبدوا من المنطقي أن تكون هناك علاقة بين النسب التي تحكم هذا النظام وتلك التي تحكم الزاوية التي عليها قطّة سن القلم.