إسماعيل عبد الله: 650 فناناً يشاركون في الدورة 11 من "المسرح العربي"

الشارقة 24 - محمود سليم:





شارك 650 مسرحياً عربياً بينهم 250 مسرحياً مصرياً في فعاليات الدورة 11 من المهرجان العربي للمسرح، والذي ستنطلق في القاهرة في الفترة بين 10 إلى 16 يناير المقبل.

وأكد إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، أن الهيئة ستبدأ "عشريتها" الجديدة من القاهرة، بالدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، مشيراً إلى أن هذا المهرجان هو الأفخم على الساحة العربية.

وأشار عبد الله في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن هذه الدورة تشهد لأول مرة إصدار 11 كتاباً يعنى بالمسرح المصري، بالإضافة إلى إقامة ندوة فكرية ضخمة يشارك فيها أكثر من 50 مسرحي مصري وعربي.

وأوضح أن الدورة الـ 11 من المهرجان ستشهد حضور الأكاديميات المسرحية العربية والعالمية، والعديد من الفعاليات التي تعتبر إضافة لدورات المهرجان هذا العام، مشدداً: نحن ننطلق وكلنا ثقة، ومتسلحين برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، الذي يطلق دائماً مبادراته التاريخية، من أجل أن يبقى المسرح العربي قادراً على تحقيق رسالته.