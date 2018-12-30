"حياكم" يسدل الستار على فعالياته بالتعاون مع "الإنماء التجاري"

الشارقة 24:

اختتمت فعاليات برنامج حياكم السياحي، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على مدار 5 أيام متتالية، بهدف تدريب الناشئة على أساسيات ومهارات فن الإرشاد السياحي الحديث والمعاصر، وإثراء مخزونهم المعرفي حول الثقافة الإماراتية والعالمية، وتعريفهم بأبرز المعالم السياحية والتراثية في إمارة الشارقة، بما يغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن في أذهانهم، إضافة إلى تمكينهم من أن يكونوا سفراء لوطنهم عبر نقل الصورة الحضارية المشرفة للإمارات أمام الآخرين.

حيث تنوعت الأساليب التدريبية للبرنامج الذي شارك فيه 20 ناشئاً، ما بين ورش عمل تخصصية متنوعة المجالات، تعتمد على الإبداع والابتكار في العمل بقطاعات السياحة المختلفة، قدمتها سارة الوادي المدربة في تنمية المهارات الشخصية في شركة HNI المُنفذة للبرنامج، بداية بالمرشد السياحي، المرشد القائد، ومروراً بالمرشد المبتكر، المرشد الثقافي، وختاماً بمهارات المرشد السعيد.

وتضمن البرنامج جولات استكشافية وزيارات لأهم المعالم السياحية والثقافية والتراثية في إمارة الشارقة، إضافةً إلى أبرز الوجهات الترفيهية، وتعرف الناشئة خلال الزيارات إلى طبيعة الأماكن وتاريخها ومهارات وصفها.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل ختام البرنامج، أعرب سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن سعادته لمشاركة عدد كبير من أبناء إمارة الشارقة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسات الإمارة على مدار العام، مشيراً إلى أن برنامج حياكم تجربة رائعة ومتفردة تمنح المشاركين فيه فرصة الاطلاع على أهم معالم إمارة الشارقة ومقوماتها السياحية، بما يدعم المستقبل الاقتصادي للدولة بشكل عام، والشارقة على وجه الخصوص.

ولفت المدفع إلى أن الهيئة ترتكز في وضع الخطط التدريبية على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في أهمية تنمية المواهب الشبابية وتطوير مهاراتهم، من خلال الاعتماد على الإبداع والابتكار، من أجل بناء جيل واعي ومطلع، ومدرك لأهمية القطاعات المختلفة والمتغيرات التي تحدث في العالم وكيفية التعامل معها، لتمكينهم من قيادة المستقبل.

ووجه حديثه للشباب متمنياً منهم الاطلاع على المنظومة السياحية والتعرف إلى أهم ما يميز إمارة الشارقة وهويتها وطابعها، بالشكل الذي يفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاطلاع على الفرص الوظيفية.

ومن جانبها أشارت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، إلى أن برنامج حياكم الذي يُعد مدرسة عصرية لإعداد جيل من المرشدين السياحيين في المرحلة العمرية من 14 إلى 17 سنة، نُفذ بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين ناشئة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالشكل الذي يمكننا من تحقيق التكامل المؤسسي الذي نتمناه، ونطمح من خلاله إلى ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته بأهمية بناء الإنسان والاستثمار فيه، وذلك عبر التكامل بين كافة مؤسسات ودوائر وهيئات المجتمع المحلي والإماراتي.

وتوجهت مشربك بالشكر إلى فريق عمل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على تقديم البرنامج بهذا المستوى الرائع الذي تمنت استمراريته بمراحله المتقدمة في العام المقبل، كما توجهت بالشكر للناشئة على التزامهم بالحضور طوال فترة البرنامج، ولأولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم على الالتحاق بالبرنامج، كما توجهت بالشكر إلى الجهات الداعمة عبر تقديم محتوى مبتكر لورش العمل التدريبية بما يتناسب مع أعمار الناشئة، إضافة إلى المشرفين الأكفاء الذين رافقوا الناشئة خلال فترة البرنامج.

وعبر بعض الناشئة عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، ملقين الضوء على مدى الاستفادة من كل محور من محاوره، وما أضاف لهم من معارف وخبرات تمكنهم من امتلاك مهارات الإرشاد السياحي.