اكتشاف آثار جديدة لسور الصين العظيم

الشارقة 24 – أونا:

اكتشف علماء آثار في مقاطعة خبي بشمالي الصين، بقايا جديدة لسور الصين العظيم، الذي بُني خلال عهد أسرة مينغ الإمبراطورية "1368-1644"، قبل الميلاد، للحماية من الغزاة.

وأكد جيا مينغ تيان عالم الآثار بمكتب المحافظة على الآثار الثقافية بالمقاطعة، في تصريحات له، أن الآثار الواقعة في مدينة "ووآن"، والمكتشفة حديثاً، تتميز بهياكل وتصميمات مشابهة لـ 19 موقعاً، بسور الصين العظيم المكتشف في نفس المنطقة عام 2007، ما يشير إلى أنها تنتمي لنفس النظام الدفاعي.

وأضاف، أن التحصينات الدفاعية الحجرية الجيرية، تمتد إلى حوالي 300 متر بين قمتين من قمم التلال في المنطقة الجبلية، بارتفاع يتراوح بين 1592 و1625 متراً فوق سطح البحر.

وأشار إلى أنه بسبب سنوات من الإهمال، فإن الهيكل المركزي للأسوار تعرض لأضرار جسيمة، في حين بقيت الأسوار في حالة جيدة نسبياً، كما وجدت بقايا ثقوب تصريف ومنصات دفاعية في الموقع.

ويتكون سور الصين العظيم، وهو رمز الصين، من العديد من الأسوار المترابطة التي بنيت في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد، إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية، وتم إدراجه كموقع للتراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" عام 1987م.