اختتام مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي بـ 5 عروض قصيرة

الشارقة 24 – وام:

اختتم مساء الجمعة، مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، بخمسة عروض قصيرة تناولت التأثير السلبي للاستخدام غير المرشد للإنترنت، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي على الروابط الأسرية وقيمة الالتزام بالوقت، والأخلاق في الحياة اليومية.

حضر الليلة الختامية من المهرجان، بمقر مفوضية كشافة الشارقة سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وعبيد الشامسي رئيس مفوضية الشارقة للكشافة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، ومدير المهرجان، والعديد من الإدارات والشخصيات المعنية بالعمل الكشفي.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى إبداعي يجمع المواهب المسرحية المنتسبة إلى مفوضيات الكشافة في الدولة، ويعتمد في عروضه وفعالياته على المزواجة بين التقاليد المسرحية، والمبادئ الكشفية.