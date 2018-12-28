"ثقافة بلا حدود" تثري معارف زوار "انعكاس" و"ضواحي" بالشارقة

الشارقة 24:

شاركت "ثقافة بلا حدود"، المبادرة الثقافية التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، في كلٍ من مهرجان الموسيقى والفن والمعرفة "انعكاس"، و"مهرجان ضواحي" 2018، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية، الهادفة إلى تشجيع زوار المهرجانين على جعل القراءة عادة يومية وأسلوب حياة.

وتضمنت فعاليات "ثقافة بلا حدود" في مهرجان الموسيقى والفن والمعرفة "انعكاس"، الذي تنظمه القصباء، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 20 حتى 31 ديسمبر الجاري، جلسات قرائية للأطفال، هدفت إلى غرس القيم الفاضلة في نفوس الصغار من بينها الصدق والأمانة، وأهمية المشاركة في الفعاليات والبرامج المجتمعية.

أما بخصوص المشاركة في الدورة السابعة من "مهرجان ضواحي" الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، في حديقة الرمثاء بمدينة الشارقة، وحديقة البطائح خلال الفترة من 13-28 ديسمبر الجاري، فقد كانت من خلال توفير المكتبة المتنقلة لثقافة بلا حدود، الهادفة إلى تحفيز أفراد المجتمع على القراءة.

وأكدت نورا بن هدية، مدير ثقافة بلا حدود، السعي إلى تعزيز مكانة الكتاب بين أفراد المجتمع، فضلاً عن دعم الوعي المجتمعي بأهمية القراءة وقيمتها المعرفية، التي تتيح للقارئ فرصة استكشاف عوالم وفضاءات ثقافية بعيدة، وفي هذا السياق جاءت المشاركة في مهرجاني "انعكاس" و"ضواحي"، عبرها سلسلة من الفعاليات والبرامج الثقافية والمعرفية، الرامية إلى تعزيز رسالة المبادرة وغايتها وصولاً إلى مجتمع المعرفة.