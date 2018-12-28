إسماعيل عبد الله: "الإمارات لمسرح الطفل" يقدم رسالة مقدسة

الشارقة 24 - محمود سليم:

أشاد سعادة إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح رئيس مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسرحيين على مستوى الوطن العربي، وثمن سعادته دور المسرحيين الإماراتيين في إثراء فعاليات المهرجان على مدار 14 عاماً، وتنمية ذائقة الأطفال الفنية، وتقديم الرسالة المقدسة للمسرح، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية المجتمع، وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح سعادته، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، شهد 14 عاماً من التألق والإبداع، بمشاركة مسرحيين إماراتيين قدموا جل أفكارهم وإبداعاتهم، من أجل أن يحتضن المهرجان الطفولة، وهذا ما يدفع الجمهور إلى مواكبة العروض طوال أيام المهرجان.