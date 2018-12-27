"الأعلى لشؤون الأسرة" ينظم حملة تطوعية لأطفال قافلة نون

الشارقة 24:

في إطار التعاون بين المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومؤسسة نون التطوعية، نظم المكتب بالمجلس، حملة تطوعية لمنتسبي قافلة نون لتعليم الأطفال، وذلك من خلال برنامج يهدف إلى غرس روح العطاء والمحبة والتآخي بين أفراد المجتمع، ودعماً للحملات التطوعية التي تهدف إلى إشراك المؤسسات في المبادرات المجتمعية لتعزيز جوانب الفرص التطوعية والتعاون بين المؤسسات عامة والأفراد على وجه الخصوص.

وشاركت عدد من موظفات المكتب في البرنامج التطوعي، حيث قمن بإعداد وتقديم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للأطفال وعددهم 40 طفلاً وطفلة من سن 6 إلى 13 سنة، وتم توزيعهم إلى أربعة مجموعات ضمن الورش المختلفة للبرنامج.

وقدمت الدكتورة زكية الصراف، مسؤولة التخطيط دورة تدريبية بعنوان "مهارات تقدير الذات والآخرين"، تناولت مفهوم الذات "من أنا"، ومفهوم الآخرين، وكيفية احترام وتقدير الآخر، والسمات التي تجعل الطفل جميلاً، ومحور الشعور بالفخر في الإنجازات والنجاح، ومساعدة الآخرين، وكيف يحافظ الطفل على صحته الجسدية والنفسية من خلال النظافة والطعام الصحي والنوم وممارسة الرياضة، وتعريف الأطفال بمهارات تحسين العادات السلبية ومهارات أخرى، وتخللت الدورة عرض أفلام قصيرة وتمارين رياضية تنشيطية وقصص مرتبطة بالموضوعات المطروحة.

من جانبها قدمت حليمة الملا مسؤول المركز الإعلامي بالمكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، الجانب التراثي وتعريف الأطفال بالعادات والتقاليد الإماراتية والمناسبات والطقوس لبعض المظاهر الاحتفالية، وتحدثت عن الأزياء الشعبية وحُلي المرأة الإماراتية، والألعاب الشعبية وغيرها.

وفي ورشة ترفيهية توعوية قدمتها ليلى أبو ذكري من قسم السينما والمسرح، تحدثت عن الأناشيد الوطنية والهدف منها، مركزة على ضبط حفظ النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وفي الختام تم تكريم الأطفال والمشرفات المرافقات في جو بهيج آملين، أن تتكرر مثل هذه الحملات التطوعية لتأتي ثمارها في تحقيق الأهداف المرجوة من قافلة نون.