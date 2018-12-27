"انعكاس" يرسم إبداعات وتصاميم فنية بين ردهات القصباء

الشارقة 24:

تصاميم إبداعية وأفكار جديدة ومبتكرة، قدمها الفنان والمصمم التشكيلي محمد عكاشة، من "كتب" التابع لمركز مرايا للفنون، المشارك في فعاليات "انعكاس"، المهرجان الفني الأول من نوعه في إمارة الشارقة، وذلك ضمن سلسلة من الورش التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، التي تستضيفها القصباء حتى 31 ديسمبر الجاري.

وتناولت الورشة الأولى، التي حملت عنوان "صناعة الورود الورقية الكبيرة"، إلى تعريف الحضور بخطوات صناعة الورود الصناعية بطريقة سهلة وبسيطة، من خلال استخدام أوراق ملونة ومختلفة الأحجام، ومجموعة من الاكسسوارات وأدوات الزينة لتضفي طابعاً جمالياً للمكان الذي توضع به عند تصميم الورود الورقية، التي تعتبر من أهم أشكال الزينة في جلسات تصوير الأزياء والمناسبات وحفلات أعياد الميلاد والأفراح وغيرها.

وصنع المشاركون في الورشة ورداتهم الخاصة، مع إضافة كل واحد منهم لمسته ونظرته المتفردة في تشكيلها، والتي حصلوا عليها بنهاية الورشة كهدية تذكارية، يمكنهم وضعها في منزلهم أو مكتبهم.

وقدمت الورشة الثانية بعنوان "حقائب اليد الأفريقية ثلاثية الأبعاد"، وتمكن المشاركون خلالها من إضافة تصاميم معاصرة تجمع بين الابتكار المعاصر والتراث على حقائب يد مستوحاة من التراث الأفريقي، مثل الاكسسوارت المصنوعة من الخرز الملون وبأحجام مختلفة، والكريستال والريش الملون، إلى جانب إضافة طبعات ملونة بألوان القماش مثل الذهبي والفضي، وإضافة أنواع مختلفة من الأقمشة والنسيج على الحقائب بطريقة فنية تضفي المزيد من الجمالية والخصوصية.

أما الورشة الثالثة فحملت عنوان "فن رسم الأزياء"، تعرف خلالها المشاركون على أساليب رسم الأزياء والتقنيات بطرق مختلفة متبعة في عالم الموضة والأزياء، كما تمكنوا من تعلم رسم أساسيات تفاصيل وأجزاء الزي متضمنً التشريح، واكتشاف وضعيات تصويرية مختلفة، والتعبير عنها باستخدام الألوان والمواد والأقمشة المستخدمة في الورشة.

وقال الفنان محمد عكاشة: "قدمت خلال مشاركتي في مهرجان انعكاس ثلاثة ورش فنية متنوعة، تضمنت جميعها تعليم المشاركين كيفية تصميم أشكال مختلفة، مستوحاة من الطبيعة ودمجها بعناصر جديدة، تضفي المزيد من الجمالية والخصوصية، إلى جانب تشجيع الحضور للاستفادة من كل ما يحيط بهم وإعادة تدويره بطريقة مبتكرة ومبدعة والاستفادة منه".

وأضاف عكاشة: "تعكس نوعية الورش التي قدمناها في المهرجان رؤية وتوجه "كتب" التابعة لمركز مرايا للفنون، الهادفة إلى التركيز على الفن ونشره بين جميع فئات المجتمع، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الكتب التي تختص بالفن وأشكاله المختلفة وتركز على تقديمه للجمهور بطريقة إبداعية تعزز المهارات الفردية وتنمي القدرات الفنية والتحليلية والفكرية".

وشهدت الورش إقبالاً مميزاً من قبل زوار القصباء، الذين أبدوا إعجابهم الكبير بنوعية الورش التي قدمها المهرجان، والتي حفزت قدراتهم ومواهبهم الفنية، وأطلعتهم على المزيد من الثقافات والفنون، خلال الفعاليات والأنشطة والمعارض التي يحتضنها " انعكاس".