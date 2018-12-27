"مسرح المجاز" يستقبل عام 2019 بحفل للفنانين هاني شاكر ووائل جسار

الشارقة 24:





يستهل "مسرح المجاز"، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، باقة فعالياته المميزة وعالمية المستوى لعام 2019، مع حفل موسيقي حي للمطربين العربيين الشهيرين هاني شاكر ووائل جسار، وذلك في 25 يناير المقبل.

وستشهد أولى فعاليات العام الجديد على مدرجات المسرح المفتوح في الهواء الطلق، الأول من نوعه في المنطقة، مشاركة المطرب المصري المعروف بلقب أمير الغناء العربي هاني شاكر، إلى جانب المطرب اللبناني وائل جسار، اللذان يحظيان بقاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة، حيث سيمتعان عشاقهما والعائلات الحاضرة بباقة من أجمل وأشهر الأغاني العربية.

وبهذه المناسبة، ذكر طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أنه بعد النجاح الذي حققناه في عام 2018، نستعد اليوم لتنظيم مجموعة استثنائية أخرى من الفعاليات المميزة لعام 2019، وسيكون أول حدث ضخم للعام الجديد عبارة عن حفل مباشر يحييه أسطورة الفن العربي هاني شاكر، إلى جانب الفنان اللبناني المعروف وائل جسار، حيث سيقدم كلاهما تجربة ممتعة لجميع عشاق الموسيقى بأدائهما الاستثنائي وسط أجواء مذهلة للغاية، وسنواصل تقديم فعاليات مميزة لا تُنسى ترضي ذائقة جميع أفراد العائلة، وترسخ في الوقت ذاته مكانة "مسرح المجاز" كوجهة رائدة لاستضافة أبرز فعاليات المنطقة.

ويمكن شراء تذاكر الحفل الآن عبر platinumlist.net.