الدكتور أحمد مصطفى: "الفنون الإسلامية" يُحفز إبداع فناني العالم

الشارقة 24 - محمود سليم:

أشاد الفنان الدكتور أحمد مصطفى، بالدورة الـ 22 من مهرجان الفنون الإسلامية، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تترك مردوداً كبيراً في العالم العربي والإسلامي.

وأشار مصطفى في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن خلال معرضه "خريطة الطريق إلى الكنز الخفي"، حاول الكشف عن المقابلات بين الحرف العربي وإدراك الإنسان بالأكوان، موضحاً "ليس من قبيل الصدفة أن اللغة العربية لها 28 حرف، والقمر له 28 منزلة، ولابد أن يكون هناك مواكبة بين بين منزلة القمر في بعثه للحياة على هذه الأرض، وحروف اللغة العربية التي تُفعل إدراك الإنسان المعنوي بدوره، وهذه هي أحد العوامل التي حاولت الكشف عنها.

وافتتح سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير مهرجان الفنون الإسلامية، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، معرض خريطة الطريق إلى "الكنز الخفي"، للفنان الدكتور أحمد مصطفى "مصر/المملكة المتحدة"، الأربعاء، في متحف الخط بساحة الخط في الشارقة.

كما حضر الافتتاح موظفو الدائرة والإعلاميون وضيوف المهرجان ومحبو الخط العربي والفنون الإسلامية.

ويتألف المعرض من مجموعة كبيرة لأعمال الفنان الدكتور أحمد مصطفى الخطية، من ضمنها منسوجات جدارية كبيرة، ويستقبل الزائر في البداية عمل جداري بعنوان "الإسراء والمعراج وما بعد سدرة المنتهى"، مستوحى من سورة الإسراء، يغلب عليه اللون الأخضر الهادئ النوراني.

ثم يتسع المعرض لأعمال الفنان المستوحاة من آيات القرآن الكريم وتمتزج فيها الألوان متموجة مع حروف الآيات القرآنية، بانسيابية حيناً وبأشكال هندسية، ومن هذه السور والآيات "زيتونة لا شرقية ولا غربية"، وسورة القمر، وسورة المؤمنون، وسورة ياسين، وغيرها من السور والآيات القرآنية.

كما اشتمل المعرض على أعمال مستوحاة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن "أسماء الله الحسنى"، مثل العمل المعنون بـ "تسمية اللامتناهي /مائة إلا واحدا مع الإشارة إلى منازل القمر"، و"تسمية اللامتناهي – مائة إلا واحداً /عمل تركيبي"، والكثير من الأعمال الخطية الرائعة، التي تعكس جمال الخط العربي مع عمق الفكرة والغوص في روح الآيات القرآنية، والتعبير عن ذلك باللون والحرف في تناغم وقوة.

وبدت أعمال مصطفى في نسيجٍ حروفي باذخ، إذ يتداخل الحرف العربي ويستدير في صورٍ إبداعية لافتة، وفيما يحمل المعرض لوحات خطية متنوعة، فإنه يقدّم، في الوقت نفسه، تجهيزاً تركيبياً وفق رؤية فنية مبتكرة.

هكذا يتكشّف "الكنز الخفيّ" في تكوين فني يستند إلى لغة بصرية تجمع بين مهارات التصوير والخط في مركز الشارقة لفن الخط العربي.

وتستمد أعمال الدكتور أحمد إلهامها من فناني عصر النهضة، فتمنحها القوة والتوهج والإبهار، منطلقة إلى نِتاج فني أساسه التنوع الغزير، كما يخصص لها تكوينات مجردة تستند معظمها إلى آيات القرآن الكريم، ويدل تنوع الوسائل التي عبّر بها عن فنه على العلاقات الإبداعية المثمرة التي عقدها مع عدد من أبرع الحرفيين في أوروبا.

تُصاحب مسيرة المصري الدكتور أحمد مصطفى (1943) شهرة عالمية، ومن اللافت أن صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث، أهدت، في العام 1997 الشعب الباكستاني، إحدى أعماله التي تحمل اسم "حيث يلتقي البحران"، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء دولتهم.

حاز جوائز عديدة، ومنها عن لوحاته ومنحوتاته المنفذة على الطريقة الغربية في بينالي الإسكندرية في عامي 1986، و1974.

وتتوجه أعماله إلى فكرة إقامة جسور الاحترام المتبادل والتفاهم عن طريق الفن، ونستدل على ذلك عبر تجهيزات معلقة إلى جدران متحف القديس مونجو في اسكتلندا، وفي الجامعة الجريجورية البابوية، وفي بلدان مثل أستراليا، وهولندا، ومصر.

يعيش في لندن مؤسِّساً ومديراً لمركز الفنون للفن والتصميم العربيين منذ العام 1983، في حين يعمل أستاذاً زائراً في معهد أمير ويلز للعمارة في العاصمة البريطانية.