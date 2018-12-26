"أكوانيا"... الصراع القديم بين الخير والشر

الشارقة 24:

قدمت، مساء الثلاثاء، على مسرح قصر الثقافة في الشارقة، مسرحية "أكوانيا"، من تأليف طلال محمود، وإخراج عمر الملا، لفرقة جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، ضمن عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الـ 14، الذي تنظمه جمعية المسرحيين الإماراتيين.

اشترك في المثيل رائد الدلاتي، وطلال محمود، ومحمد حاجي، ومحمد عادل، وعبد الله محمد، وباسل التميمي، وبدرية آل علي، ومحمد دهقاني، ومحمد جمعة، وبسملة علاء الدين، وعبد العزيز حبيب.

تدور أحداث المسرحية في أعماق البحر داخل الشعب المرجانية، حيث يعيش المحار والصدف البحري، وفي ذلك العالم ينشأ صراع بين الصدف الذي هو غشاء المحار الخارجي، وبين المحار وهو الكائن الحي الذي يوجد داخل الصدف، فكل واحد منهما يسعى لأن يكون ملك مملكة أكوانيا "مملكة الشعب المرجانية"، التي تعيش فيها كائنات بحرية كثيرة، ويسعى كل منهما لاستقطاب الأتباع واستنفارهم في وجه غريمه، ما يؤدي إلى استشراء الخلاف بين الجميع، فلا يبقى صديقان متحابّين إلا ويكون بينهما خلاف، خلاف يكاد يعصب بالمملكة ويهدم وحدتها ويفتح طريق الطامعين إليها.

ولا يجد الخيرون الساعون للصلح ما يفعلونه في عاصفة الخلاف تلك، لكنّ دانة الطيبة لا تستسلم لهذا الواقع، ولا تقبل به، وتتذكر "القوقع" ذلك الرجل المجرب الذي يعرف أسرار المملكة، والذي طرده المحار من المملكة، وحكم عليه بالإبعاد مدى الحياة، وأصدر قراراً بعقاب كل من يزوره أو يعينه في محنته، فكان الكل يتجنبون زيارة البلاد التي يسكنها القوقع.

وتجدّ دانة في البحث عن القوع، حتى تجده، فيخبرها أن ما يعصف بالمملكة من خلافات ليس مرده ذلك الخلاف الظاهري البسيط بين الصدف والمحار، ولكن مرده إلى ما تدبره السنارة والطحلب من مكائد للمملكة رغم أنهما يعيشان معززين مكرمين في المملكة إلى آخر الحكاية.

سعى العرض إلى تقديم رؤية بصرية معتمداً على الديكور والإضاءة، غير إنه قد شابه الكثير من الإشكاليات بدءاً بالنص، فهناك خلط بين الشخصيات خاصةً شخصيتي الصدف والمحار، اللتين هما في النهاية شخصية واحدة، كما حوى العرض على عدة مشاهد وشخصيات فائضة كان من الممكن حذفها، بالإضافة إلى حشد المخرج لعناصر الديكور والأزياء بشكل مبالغ فيه مما شوش على المشاهد وأعاق الرؤية في بعض الأحيان.