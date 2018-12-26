جائزة مليحه الأدبية تنظم ورشة كتابة القصة الفنية

الشارقة 24:

أقامت جائزة مليحة الأدبية المنبثقة، عن نادي مليحه الثقافي الرياضي واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في القصباء، أمس الثلاثاء، ورشة كتابة القصة الفنية، بمشاركة 40 متدرباً.

وتأتي الورشة في سياق تأهيل أفراد المجتمع للمشاركة في جائزة مليحة الأدبية التي تقام تحت شعار "ذاكرة مكان"، وتستهدف حقول الرواية وقصص الكبار وقصص الأطفال وإكسابهم كافة المهارات اللازمة.

وفي بداية الورشة رحب الدكتور محمد حمدان بن جرش، رئيس مجلس أمناء جائزة مليحة الأدبية الامين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالحضور وأثنى على مشاركتهم وسعيهم للاستفادة من محاور الورشة التي تلقي الضوء على الجوانب الفنية لكتابة القصة، مشيراً إلى أن أمانة الجائزة واتحاد كتاب وأدباء الامارات تلاقت جهودهما في دعم الحراك الثقافي من خلال تنظيم الورش المشتركة الداعمة لتمكين الراغبين والمهتمين في دخول منافسات الجائزة وامتلاك المهارات الفنية.

وقدم ابن جرش الشكر لكل من مجلس الأمناء ومجلس إدارة نادي مليحه الثقافي الرياضي، ومجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حبيب الصايغ لتوجيهه بعقد الورشة وتوجيهات بدعم أدب الشباب وإقامة الورشات التخصصية لمساعدتهم على امتلاك أسس الإبداع السليم وناصية اللغة العربية والتعرف إلى البناء الفني للأجناس الأدبية.

بعدها قدم الدكتور هيثم يحي الخواجة الورشة حيث قسمها إلى فرعين نظري وعملي.

وأشار الخواجة خلال الورشة إلى الجذور الأولى للقصة العربية وأشكال بذورها، بجانب سرد الحكايات والسير الشعبية وتطرق إلى الرواد الأوائل للقصة العربية وصولاً إلى القصة العربية الناضجة فنياً ومن نموها وتطورها.

وعرج الخواجة خلال الورشة إلى البناء الفني للقصة القصيرة وتمايزها عن البناء الفني للرواية، وتحدث بتفصيل عن أنواع القصة وقدرتها على التشكل في مختلف الأشكال القصصية وقرأ نماذج من القصة الفنية الناضجة من الأدب الاماراتي والأدب العربي.

وفي نهاية الورشة أثنى ابن جرش على ما قدمه الدكتور هيثم يحي الخواجة من شرح متكامل أفاد منه المشاركين، فضلاً عما قدمه من مصطلحات علمية وأدبية تخدم الإمساك بتفعيلات البناء الفني، ثم قام بتكريم المحاضر ومنح المشاركين شهادات مشاركة، معبراً عن تقديره لهذا الاهتمام من قبل الحضور واستفادتهم من محاور الورشة.